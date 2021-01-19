США внесли в санкционный список два российских судна

Министерство финансов США внесло в санкционный список по законопроекту CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций») судно «Фортуна» и супертанкер «Максим Горький», сообщает РБК. «Фортуна» – это баржа-трубоукладчик, которая занимается строительством газопровода «Северный поток – 2». А супертанкер «Максим Горький» дедвейтом 320,8 тыс т, переименован из Ayacucho, который ранее ходил под флагом Венесуэлы. Сегодня его собственником является Национальный институт водного хозяйства (INEA) Венесуэлы (государственное морское агентство), а управляющей компанией — российско-венесуэльское ООО «Трансокеания», зарегистрированное в Москве в начале 2020 года.

Кроме того, в санкционном списке оказалась компания «Рустанкер» — микропредприятие в Новороссийске, которое как указано в международной базе морских судов Equasis, владеет танкерами «Нострас» и «Сиерра», которые, предположительно, осуществляли операции с венесуэльской нефтью.

Ранее сообщалось, что правительство США намерено применить санкции против строительства российского газопровода «Северный поток – 2» в отношении судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца – компании «КВТ-Рус».

Сегодня, 19 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, заявил, что Евросоюз не будет препятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2». Глава внешнеполитического ведомства ЕС заявил, что речь идет о коммерческом проекте, который не противоречит энергетической диверсификации союза.