В Германии прокомментировали планы США ввести санкции против «Северного потока - 2»

Правительство США планирует 19 января ввести новый санкционный пакет против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве трубопровода «Северный поток - 2», передает агентство DPA, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря министерства экономики и энергетики Германии.

Уточняется, что посольство США, расположенное в Берлине, 18 января направило соответствующую информацию правительству ФРГ.

«Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы продолжим обмениваться идеями с союзниками и партнерами по вопросам, связанным с потенциальными санкциями», - цитирует «Интерфакс» представителя ведомства. Он добавил, что США рассчитывают на пересмотр Берлином своей позиции в отношении газопровода. Ранее о планах США ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» из-за его участия в проекте, сообщала газета Handelsblatt.

Газопровод «Северный поток - 2» предполагает прокладку магистрали из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность проекта оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Против строительства «Северного потока-2» последовательно выступают США, которые рассчитывают выйти на рынок ЕС со своим СПГ, а также их западные союзники.

