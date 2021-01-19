В Госдуме поддержали идею выдачи COVID-паспортов после прививки
Руководитель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на заседании комитета поддержал идею выдачи специальных паспортов для привитых от коронавируса граждан. При этом он советует прежде обсудить, как и кем будет использоваться подобная информация, передает ТАСС.
«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована», - цитирует ТАСС Морозова.
Он уверен, что информация будет полезной для врачей, санэпидслужбы, а также «для принятия управленческих и организационных решений».
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В декабре прошлого года в стране началась масштабная кампания, позволившая определенным категориям граждан сделать прививку. Привиться от COVID смогли врачи, учителя, соцработники, позже вакцинация стала доступна для граждан старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний, таких, как диабет, ожирение, болезни бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ученые центра отмечают, что главным преимуществом российской вакцины является отсутствие долгосрочных негативных последствий.