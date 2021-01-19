В Китае выявлен новый эпицентр заражения COVID

В китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР. Уточняется, что за последние 24 часа там было выявлено 43 новых заболевших, что составляет почти треть от суточного прироста инфицированных по всей стране (+118). До этого рост был отмечен в пограничной со столичным округом провинции Хэбэй на востоке страны, вскоре там были введены транспортные ограничения. В китайском Минздраве уверены, что 12 случаев заражения за сутки являются «завозными» из-за рубежа. В крупнейших мегаполисах Китая, включая Шанхай и Пекин, выявляются единичные случаи заболеваний.

В общей сложности новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 31 из 33 провинций Китая. За сутки не было ни одного летального исхода, заявляют китайские власти. Выписано за сутки 32 пациента, из-под медицинского наблюдения было освобождено 1 286 человек.

В конце 2019 года в Китае вспыхнула эпидемия неизвестной ранее коронавирусной инфекции. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пандемией, к концу марта инфекция распространилась практически по всему миру, что привело к закрытию границ и приостановке транспортного сообщения между стран.

По данным на 19 января в мире зафиксировано 95, 5 млн случаев коронавируса, более 2 млн человек скончались, передает Университета Джонса Хопкинса.

