В Кремле прокомментировали ситуацию с арестом Навального

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с арестом оппозиционного политика Алексея Навального, отметив, что глава государства Владимир Путин не будет следить за блогером и соблюдением его прав. По словам представителя Кремля, это не та ситуация, которая требует особого внимания президента, передаёт РИА Новости.

«Права всех граждан нашей страны гарантируются законом РФ. Так, безусловно, будет и сейчас. Мы не намерены учитывать международное мнение в данном случае», – подчеркнул Песков.

Журналисты попросили помощника российского лидера прокомментировать высказывание Навального, что Путин его боится. На что Песков ответил, что это «это полная ерунда».

«Поскольку речь идет о гражданине РФ, в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил, не имеют никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда», – сказал Песков.

Он также оценил вероятность протестов из-за ареста Навального, заявив, что власти не опасаются этого, но считают призывы к подобным протестам тревожными.

«Мы не являемся органом, который может давать оценку этому, – подчеркнул Песков. – Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определённого анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному».

При этом в Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального.

«Мы склонны к трезвой оценке всего и вся. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

18 января оппозиционный российский политик Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение огласила судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания, проходившего в отделе полиции в подмосковном городе Химки.

Напомним, Навальный был госпитализирован после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Пилоты лайнера приняли решение экстренно приземлиться в Омске, в больницу которого и был доставлен политик.

После первых обследований врачи медучреждения поставили ему диагноз нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Также было заявлено, что ядов в пробах Навального не обнаружено.

Позднее семья настояла на перевозе оппозиционного политика самолётом в ФРГ, где он прошёл курс реабилитации. Через несколько дней после лечения Навального в берлинской клинике Шарите федеральное правительство со ссылкой на военных медиков заявило, что оппозиционера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле, в свою очередь, заявили, что Берлин отказывается предоставлять Москве запрашиваемую информацию об инциденте.

В декабре прошлого года в СК РФ заявили о возбуждении в отношении Навального уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сообщает, что Навальный потратил более 356 млн руб. на личные цели из 588 млн руб., собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций.

17 января Навальный рейсом «Победа» вернулся в Москву. при прохождении паспортного контроля был задержан.

