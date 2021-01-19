В последнюю сессию думцы повернутся к народу

В разгар январских холодов в российской Государственной думе стартовала весенняя сессия. Она, кстати, станет последней для депутатов 7 созыва в текущем составе. Последнее пленарное заседание запланировано на 4 июля. До этого нижней палате парламента предстоит серьезно потрудиться.

Только по текущему плану депутатам предстоит рассмотреть 1230 законопроектов. Все они находятся в разной степени готовности: около 300 из них уже первое чтение. Причем немалая часть документов — экономической направленности. А многие еще и с социальным уклоном.

«Одним из ключевых вопросов, который будет рассматриваться на предстоящей весенней сессии Госдумы, станут меры поддержки граждан и бизнеса, которые помогут быстрее восстановить доходы к докризисным показателям. Именно забота о населении, формировании новых рабочих мест, стимулы для предпринимателей позволят увеличить потребительский спрос, который в свою очередь оказывает влияние на ВВП страны», — пояснил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Пенсионный вопрос

Важный аспект — поддержка тех, кто уже не работает. В ближайшее время депутаты рассмотрят сразу несколько пенсионных инициатив. В их числе — внесенный уже в этом году законопроект об индексации выплат чаще одного раза в год. Сейчас социальные пенсии пересматривают ежегодно 1 апреля, с учетом темпов роста прожиточного минимума. Инициаторы изменений предлагают в случае высокой инфляции проводить еще одну индексацию — 1 июля. Страховые пенсии предлагается пересматривать 1 января и 1 апреля.

Острый вопрос — индексация выплат работающим пенсионерам, которая не проводится с 2016-го года. На большой пресс-конференции, прошедшей в декабре 2020 года, Владимир Путин поручил представить ему предложения по решению этого вопроса до 1 февраля.

Как сообщил телеканалу «Россия-24» председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, у нижней палаты парламента есть несколько законопроектов на эту тему. Есть также обращение к правительству о необходимости найти источники финансирования.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект об упрощенном порядке начисления пенсий по инвалидности. Получить выплаты можно будет без заявлений: пенсии будут автоматически назначаться со дня признания лица ограниченно дееспособным.

«Вычитать и умножать»

Автоматически — вообще магическое слово уже минувшего 2020 года, перешедшее (автоматически) в год нынешний. Когда правительство только начало реализовывать меры поддержки населению и бизнесу, оно стало звучать все чаще. Избавить граждан, предпринимателей от обивания порогов учреждений, сбора множества справок и документов — курс на упрощение процессов был взят еще весной. И, как оказалось, это было вполне реально. Цифровизация госуслуг и сервисов стала в целом одним из законодательных трендов. И должна в этом году получить дальнейшее развитие.

В частности, в эту сессию Госдума рассмотрит законопроект, который упростит получение налоговых вычетов. Сейчас это довольно сложный, мучительный (а в случае, когда приходится обращаться за помощью к специалистам, и дорогостоящий) процесс: нужно подавать декларацию по форме 3-НДФЛ, собирать целый пакет документов, выписок, справок. Планируется, что после принятия поправок ФНС самостоятельно будет запрашивать и проверять все данные. На запуск этого механизма в бюджете уже заложены почти 2 с половиной млрд рублей.

«Получение налогового вычета — очень востребованная форма поддержки от государства. Ежегодно россияне таким образом возвращают себе миллиарды рублей», — поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, — «Новая инициатива направлена на то, чтобы упростить получение налогового вычета в том, чтобы не оформлять бумажные декларации в ФНС. Оформить заявление можно будет через личный кабинет налогоплательщика, личное обращение гражданина не будет требоваться. Таким образом, получится значительно сократить сроки подачи необходимых документов, что упростит всю процедуру».

Помимо упрощенной процедуры россияне могут получить и еще один вид налогового вычета — за физкультурно-оздоровительные услуги и фитнес. Максимально можно будет вернуть 15,5 тысяч рублей. Этот законопроект в Госдуме планируют рассмотреть уже в конце этого месяца.

Не отнимать последнее

Подумали законодатели и о должниках, которыми уже занялись судебные приставы. Сейчас по закону нельзя списывать со счетов более 50% остатков средств. Но для некоторых и при таких ограничениях после списания не остается средств к существованию — это и большинство пенсионеров, и те, кто получает зарплату на уровне прожиточного минимума. Депутаты решили изменить ситуацию, запретив списывать с таких счетов сумму, равную прожиточному минимуму.

«Законопроект предоставляет право гражданину обратиться в службу судебных приставов с просьбой ежемесячно сохранять на одном, указанном счету средства в объеме прожиточного минимума», — приводит пояснение депутата Андрея Исаева Regnum.

«Законопроект о защите должников без социальной поддержки коснется миллионов россиян. Депутаты учли, что на фоне пандемии и снижения доходов граждан вырос и объем задолженности граждан перед банками. Чтобы не допустить серьезного роста банкротств физических лиц, предлагаются меры поддержки в виде моратория на выплаты, предоставления кредитных каникул», — комментирует инициативу Артем Деев, отмечая, что мера эта крайне актуальна: за 2020 год число физических лиц, объявивших себя банкротами, выросло на 70% к уровню 2019 года.

С одной стороны — тем же приставам запретят «отнимать последнее» у должников, с другой — меры по отношению к некоторым из них станут строже. Речь идет, в частности, о неплательщиках алиментов, ответственность которых планируется ужесточить.

И удаленка, и витаминка

Чтобы платить по счетам — нужно, конечно, зарабатывать. И желательно, выше уровня прожиточного минимума. Новые законопроекты должны упростить для россиян поиск работы. Так Артем Деев указывает на законопроект о занятости, который может упростить для граждан прохождение собеседований и трудоустройство онлайн. А также продолжит расставлять точки над i в ворвавшейся в прошлом году в жизнь россиян схеме «удаленки», защищая интересы сотрудников, работающих дистанционно.

«Кроме того, будут рассмотрены документы, касающиеся работы науки и учреждений культуры, а также здравоохранения. От успехов по борьбе с пандемией и всеобщей вакцинации зависит то, как быстро будут сняты экономические ограничения и запреты на авиасообщение со странами, что позволит восстановиться таким отраслям, как туризм, авиаперевозки, досуг, нефтегазовой сфере и другим», — продолжает список задач, стоящих перед думцами Павел Сигал.

Грядут изменения и в сфере, касающейся розничной торговли лекарствами. Депутаты намерены не допустить ее монополизации. Например, законопроект, регулирующий аптечные сети, должен ввести понятие «передвижные аптечные пункты» (как будто стационарных в России катастрофически не хватает). Также инициаторы проекта предлагают механизмы по сдерживанию цен на лекарства.

Дело, безусловно, благое — 2020 год показал, что предела для роста цен на медпрепараты в России, по большому счету, не существует. Элементарные витамины вдруг становятся дефицитными. А по-настоящему редкие препараты и вовсе недоступными. Масла в огонь подлила очень «вовремя» введенная маркировка лекарств, в ряде регионов превратившая поиск простейших из них в настоящий квест. Однако есть в России одна традиция — создавать новые инициативы, не вспоминая про прошлые ошибки.