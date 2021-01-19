В России за сутки выявлено 21,7 тыс. новых случаев COVID

В России отмечен минимальный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией, начиная с ноября прошлого года, - 21 734 случая, передает оперштаб. 9 ноября 2020 года фиксировалось 21 798 случаев. Снижение суточного прироста отмечается в России с начала года.

Накануне, 18 января, коронавирус нашли у 22 857 россиян. Умер вчера 471 человек.

В общей сложности в России зарегистрировано 3 612 800 случаев коронавирусной инфекции (+0,6%). Число летальных исходов за последние сутки составило 586, в общей сложности в стране от вируса погибли 66 623 человека. Выздоровели 3,1 млн человек, из которых за последние сутки выписаны 23 262 человека. На данный момент в активной стадии заболевания COVID-19 находится 544 151 житель страны.

Москва переместилась на второе место по суточному приросту случаев заражения – в столице прирост составил 3 115 пациентов, 4 532 человека были выписаны по выздоровлении, 84 пациента скончались, что стало антирекордом.

Второй раз с начала года Санкт-Петербург занимает первое место по суточному приросту ковид-больных среди регионов РФ, - заболевших коронавирусом в северной столице 3 281. На третьем месте находится Московская область (+1071). В пятерке - Нижегородская область (+452) и Ростовская область (+392). В десятке – Воронежская область (+382), Свердловская область (+378), Красноярский край (+322), Вологодская область (+305) и Челябинская область (+302).

