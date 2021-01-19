Врач-гематолог назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа в организме
Российский врач-гематолог Сергей Захаров перечислил причины низкого уровня железа в организме человека.
По его словам, в первую очередь такие проблемы могут возникнуть из-за систематической потери крови. В частности, такое возможно при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, передаёт сайт радиостанции «Говорит Москва».
«Например, это может быть гастрит, который привёл к эрозии в желудке. А любая эрозия – это, вероятнее всего, кровопотеря», – пояснил специалист.
Как подчеркнул Захаров, даже если человек теряет в день всего по одной капле крови, то со временем это вызовет дефицит железа в организме.
«Кроме того, проблемы с уровнем железа могут возникнуть из-за хронического геморроя, гастрита со сниженной кислотностью. Во всех этих случаях организм в итоге не может усваивать железно. А это очень опасно», – резюмировал врач-гематолог.
Ранее сообщалось, что известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы у детей требуют незамедлительного обращения к медикам.
Как пояснил специалист, в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и, как правило, локализуются в центральной области.
Между тем, по его словам, опасными являются случаи, когда боль локализуется в правой подвздошной области и сочетается с расстройством желудка, лихорадкой, потливостью, выраженной бледностью кожи, расстройством желудка, высыпаниями на коже и сонливостью.
В этом случае необходимо, как можно скорее обратиться к врачу. А до его прихода не кормить ребёнка, чтобы не усугубить ситуацию.