Врач-гематолог назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа в организме

Российский врач-гематолог Сергей Захаров перечислил причины низкого уровня железа в организме человека.

По его словам, в первую очередь такие проблемы могут возникнуть из-за систематической потери крови. В частности, такое возможно при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, передаёт сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Например, это может быть гастрит, который привёл к эрозии в желудке. А любая эрозия – это, вероятнее всего, кровопотеря», – пояснил специалист.

Как подчеркнул Захаров, даже если человек теряет в день всего по одной капле крови, то со временем это вызовет дефицит железа в организме.

«Кроме того, проблемы с уровнем железа могут возникнуть из-за хронического геморроя, гастрита со сниженной кислотностью. Во всех этих случаях организм в итоге не может усваивать железно. А это очень опасно», – резюмировал врач-гематолог.

Ранее сообщалось, что известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы у детей требуют незамедлительного обращения к медикам.

Как пояснил специалист, в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и, как правило, локализуются в центральной области.

Между тем, по его словам, опасными являются случаи, когда боль локализуется в правой подвздошной области и сочетается с расстройством желудка, лихорадкой, потливостью, выраженной бледностью кожи, расстройством желудка, высыпаниями на коже и сонливостью.

В этом случае необходимо, как можно скорее обратиться к врачу. А до его прихода не кормить ребёнка, чтобы не усугубить ситуацию.

