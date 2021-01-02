Добыча нефти в России упала на 8,6%

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% по отношению к 2019 году и составила 512,68 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. В декабре 2020 добыча нефти упала еще сильнее – на 11,1% по сравнению с декабрем 2019 года.

Падение произошло на фоне рекордных показателей добычи нефти в 2019 году, когда были получены рекордные 568 млн тонн нефти и конденсата.

Итоги 2020 года для нефтяной отрасли страны повторили результаты 2010 года, тогда было добыто 512,3 млн тонн.

В апреле 2020 года на фоне обвала нефтяных цен страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. На долю России пришлась четверть от этого объема – наша страна взяла на себя обязательства сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в день.

В апреле 2020 года стоимость нефти марки Brent, которая в начале года торговалась в диапазоне 58-69 долларов за баррель, упала до 19 долларов, а североамериканская марка нефти WTI рухнула до минус 37 долларов за баррель.