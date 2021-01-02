Компания DNV GL отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США, сообщает РБК.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта. В соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», – заявили в DNV GL.

1 января Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа и принял закон о военном бюджете, в который включены дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2».

Первый пакет санкций США в отношении «Северного потока-2» был введен в 2019 году, после чего строительство газопровода остановилось.

11 ноября представители Конгресс США ввел дополнительные санкции против проекта «Северный поток-2», который затрагивает страховые и сертификационные компании, работающие с участниками строительства газопровода.

26 ноября 2020 года DNV GL заявила, что что отказывается сертифицировать морские суда, строящие «Северный поток-2», но не отказывается от сертификации самого газопровода.