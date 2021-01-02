Конгресс США преодолел вето Трампа и принял оборонный бюджет

Конгресс США проголосовал за преодоление вето президента США по оборонному бюджету на 2021 год. Для преодоления вето необходимо было набрать более двух третей голосов в обеих палатах американского парламента. В Палате представителей за бюджет проголосовало 232 депутата и 87 против, а в Сенате «за» 81 и 13 «против».

Помимо выделения 740 млрд долларов на военные нужды, закон об обороне предусматривает расширение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», вводит санкции в отношении Турции за покупку российской зенитной ракетной системы С-400 и выделяет 250 млн долларов Украине на поддержку ее армии.

Трамп критиковал военный бюджет за переименование военных объектов, названных в честь конфедератов периода Гражданской войны, а также за невозможность вывода американских войск из Афганистана, европейских стран и Южной Кореи. Кроме того, президент США настаивал на включение в документ положение об отмене закона по защите технологических компаний (таких как Facebook и Twitter) за публикации их пользователей.