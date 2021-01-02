Мурашко: от коронавируса вакцинировано 800 тыс россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране вакцинировались от коронавируса 800 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

«Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 млн доз. Вакцинация идет активно», – сообщил Мурашко.

Министр также добавил, что активно вакцинируют граждан старше 60 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице от коронавируса вакцинировано 50 тыс человек.

С 4 декабря в Москве открыта электронная запись для прививки от коронавируса, а с 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов.

24 декабря 300 тыс доз вакцины «Спутник V» были доставлены самолетом из России в Аргентину, которая днем ранее одобрила применение российской вакцины от коронавируса.

25 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в медицинские учреждения страны в январе-феврале 2021 года.

26 декабря министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко сообщил, что до 1 марта в Крым будет доставлено до 84 тыс. доз вакцины «Спутник V».