Преимущества вызова платной скорой помощи

Сегодня платная скорая помощь является востребованной услугой, чему имеются оправданные объяснения.

Неоспоримые преимущества

Карета профессиональных медиков, вызванная за денежное вознаграждение, прибывает в максимально короткие сроки и по любому обозначенному адресу. Область и прилегающие поселки не являются тому исключением. Стандартно команду частных специалистов составляют:

медсестра;

фельдшер;

профильный врач в лице кардиолога, гинеколога, педиатра или терапевта.

Важно, что в штате всегда имеются профильные, реанимационные бригады. В своей работе при оказании медицинских услуг они пользуются специальными портативными агрегатами, благодаря которым в домашних условиях у пациента проводится УЗИ, ЭКГ, иные диагностические мероприятия.

При себе на каждом выезде платная скорая бригада имеет большой перечень медикаментов, изделий для осуществления катетеризации, инфузионной и инъекционной терапии, зондирования.

Большое значение имеет специальная комплектация автомобилей, благодаря чему становится возможным перемещение пациентов в самых тяжелых состояниях. Уже в пути проводятся экстренные меры, направленные на облегчение состояния больного. Что касается стационарной госпитализации, она зависит от пожелания клиента. Платные кареты медиков соглашаются на выезды к детям, новорожденным, состояние которых является критичным.

Принципы работы

Особенности описываемой скорой помощи представлены широким перечнем услуг. К которым можно отнести:

дежурство на масштабных мероприятиях, где существует риск получения травм;

трансфер на автовокзалы, в аэропорты;

транспортировка больного специальным реанимобилем между медицинскими учреждениями.

Если рассматривать стоимость предоставляемых услуг, суммы за отдельно взятые мероприятия подробно расписаны в прейскуранте. Сложно определить оплату вызова, она рассчитывается, исходя из проведенных манипуляций. Почасовая оплата осуществляется за наблюдение или круглосуточное дежурство в домашних условиях.

Незаменимая помощь платной бригады заключается и в том, что имеется возможность получения квалифицированной консультации по их прибытию на объект в нерабочие или выходные дни.