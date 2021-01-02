Сборы российских кинотеатров упали на 59%

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2020 году упали на 58,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Фонд кино.

«В 2020 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 22,8 млрд рублей, в кинотеатрах страны было продано 88,7 млн билетов. Снижение по сравнению с 2019 годом составило 58,8% по кассовым сборам и 59,6% по количеству проданных билетов», – говорится в сообщении Фонда кино.

В 2020 году российские фильмы собрали 10,7 млрд рублей (падение на 12,6%), а зарубежные 12,1 млрд (падение на 71,9%). Количество проданных билетов в 2020 году составило 88,7 млн, из которых 68,6% были проданы в первые три месяца года.

Самым успешным фильмом в прокате 2020 года стала комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп», собравший 2,696 млрд рублей. Самым успешным иностранным фильмом в 2020 году стала картина режиссера Гая Ричи «Джентльмены», собравшая в прокате 1,224 млрд рублей.