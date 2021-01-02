Шотландия может вернуться в ЕС

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен призвала вернуть возглавляемый ею регион Великобритании в состав Европейского Союза.

«Шотландия скоро вернется в Европу. Не гасите свет», – написала Стерджен твиттере. План руководителя шотландского правительства состоит в том, чтобы выйти из состава Великобритании, а затем вернуться в ЕС.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Никола Стерджен заявила, что свыше 60% шотландцев в 2016 году проголосовали на референдуме против выхода Великобритании из ЕС. По мнению Стерджен это является основанием для повторного референдума о независимости Шотландии.

В сентябре 2014 года состоялся референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании. За независимость проголосовали 44,7% шотландцев, а 55,3% высказались против.