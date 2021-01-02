В России за сутки выявили 26,3 тыс случаев инфицирования коронавирусом

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в России составил 26 301 человек, сообщает оперштаб. Накануне сообщалось о 27 747 случаях заражения.

Нарастающим итогом в России за все время эпидемии выявлено 3 212 637 случаев коронавирусной инфекции нового типа в 85 регионах. Умерло 447 пациентов с COVID-19, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 58 002 человека. Успешно перебороли заболевание 2 599 035 пациентов, в том числе 18 897 за последние сутки.

Москва остается на первом месте среди регионов с наибольшим приростом коронавируса в сутки – в столице выявили 5 452 новых инфицированных. Тройка лидеров антирейтинга в РФ остается неизменной – за Москвой следуют Петербург (3742) и Московская область (1 564). В пятерку вошли Нижегородская область (+409) и Ростовская область (+394).