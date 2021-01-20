Американцы не успели уйти из Афганистана

В Афганистане новое обострение обстановки, а значит, по большому счету ничего не меняется. В катарской Дохе продолжаются переговоры между кабульским правительством во главе с президентом Ашрафом Гани и делегацией движения «Талибан». А в самом Афганистане, как и раньше, гремят взрывы, слышатся автоматные очереди и гибнут люди. По большей части, к сожалению, мирные жители.

Талибы действуют по привычной схеме: одной рукой ведут переговоры, а другой совершают теракты. В результате очередной волны взрывов бомб и нападений на блокпосты и полицейские участки погибли десятки человек.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны Афганистана в результате ночной (с 18 на 19 января) атаки талибов на блокпосты правительственных сил в северной провинции Кундуз погибли четверо военнослужащих. Во время отражения атак были убиты 15 нападавших и 12 получили ранения. Сообщения, подобные этому, из Афганистана приходят каждый день. Причем, нередко по несколько за день.

Еще одна привычная и характерная черта происходящих в стране событий заключается в том, что сообщения обеих сторон трудно проверить, потому что попасть в провинции и районы, где идут бои, иностранным журналистам крайне трудно, да и опасно. Между тем, как нетрудно догадаться, и Кабул, и движение «Талибан» склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать достижения противника.

Гулам Рабани Рабани, член провинциального совета провинции Кундуз утверждает, что данные по потерям минобороны существенно занижены. Он уверен, что в результате ряда атак в районе Дашти-и-Арчи погибли как минимум 25 бойцов правительственных сил, включая 13 солдат. Еще не менее восьми военных были убиты около Кундуза, административного центра одноименной провинции, утверждает Рабани, на слова которого ссылается ABS News.

Официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид подтвердил, что повстанцы стоят почти за всеми нападениями. В ходе последних атак талибам, по его словам, удалось захватить на блокпостах много оружия и боеприпасов.

Еще один пример насилия в Афганистане – южная провинция Гильменд. Губернатор Абдул Наби Эльхам сообщил об убийстве неизвестными в ночь с понедельника на вторник главы администрации района Вашер Абдулы Захира Хагьяра. В ходе перестрелки были ранены двое телохранителей Хагьяра. Несмотря на то, что никто пока не взял на себя ответственность за нападение, без особого риска ошибиться можно предположить, что это дело рук талибов.

В другой южной провинции Афганистана – Урузгане в результате взрыва заминированного мотоцикла, целью которого была машина, принадлежащая офицерам полиции, ранения получили как минимум 10 человек, включая женщин и детей. Об этом теракте в Кабул сообщил губернатор провинции Мохаммад Омар Шерзад.

От талибов стараются не отставать члены запрещенной в России организации Исламское государство (ИГ). Они взяли на себя ответственность за множество терактов в Кабуле в последние месяцы. Наиболее кровавые – атаки на образовательные учреждения. Среди более чем полусотни жертв таких терактов подавляющее большинство – студенты и учащиеся.

ИГ взяло на себя ответственность и за ракетные удары в декабре прошлого года по главной американской военной базе в Афганистане. Правда, эти теракты обошлись без жертв.

В январе в Дохе, столице Катара, где у «Талибана» имеется постоянное представительство, возобновились переговоры между Кабулом и талибами. Они направлены на окончание гражданской войны в стране, которая продолжается уже не одно десятилетие. Стороны обвиняют в новой вспышке насилия друг друга.

Между тем, тучи сгустились и над второй сделкой, которую талибы заключили в феврале 2020 года с администрацией Дональда Трампа. Речь в ней идет о полном выводе иностранных войск – в первую очередь, конечно, американских, с территории Афганистана. В обмен на переговоры талибов с правительством Гани и ряд других уступок Вашингтон тогда обещал, что к 20 января 2021 года в результате ускоренного вывода войск в Афганистане останется не больше 2,5 тыс. американских военных. ABS News выражает сомнение в том, что сегодня, когда Джозеф Байден будет вступать в должность президента США, численность военнослужащих США в Афганистане действительно удалось сократить до запланированного год назад уровня.