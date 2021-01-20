Акции дня: бумаги банка «Санкт-Петербург» растут вместе с прибылью

Котировки банка «Санкт-Петербург» торговались лучше рынка по итогам дневной сессии в среду, 20 января. За торги бумаги подорожали на +3,81% до 57,56 рублей за акцию.

В среду компания представила финансовые итоги банка в 2020 году в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Так, чистая прибыль выросла более чем в два раза до 11,7 млрд рублей. По данным предварительной отчетности, чистый процентный доход составил 25 млрд рублей (прирост 13,3% по сравнению с результатом 2019 года), а чистый комиссионный доход составил 7,3 млрд рублей, увеличившись на 10,9%. Трейдеры с энтузиазмом отреагировали на новость и начали скупать акции банка.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на +0,76% до 3469,51 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,17% до 1487,76 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:55 мск составила 56,24 долларов за баррель (+0,61%). Российская валюта укреплялась – 73,45 рублей за доллар.