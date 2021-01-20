Байден вступил в должность президента США

В Вашингтоне состоялась инаугурация избранного президента США Джо Байдена. 46-й президент США стал самым возрастным главой Белого дома – Байдену в этом году исполнится 79 лет.

В своей инаугурационной речи Байден пообещал одержать победу над сторонниками экстремистских взглядов и призвал противостоять «теории превосходства белых и терроризму в стране».

Торжественная церемония прошла в Капитолии, но, вопреки традиции, на нее не были допущены граждане. Согласно официальной информации, доступ на инаугурацию был ограничен из-за пандемии коронавируса.

Задолго до церемонии доступ к Капитолию был перекрыт многочисленными заборами и контрольно-пропускными пунктами, а ее проведение охраняли 25 тыс вооруженных автоматами солдат Национальной гвардии. До проведения инаугурации ФБР провело проверку всех 25 тыс военнослужащих на благонадежность и отстранило четырех солдат от охраны церемонии.

Вопреки сложившейся традиции на церемонии инаугурации не присутствовал уходящий президент США Дональд Трамп, ранее улетевший из Вашингтона во Флориду.

На церемонии присутствовали экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон и действующий вице-президент США Майкл Пенс.

6 января, в Вашингтоне прошел «Марш за спасение Америки», в котором приняли участие десятки тысяч человек. Часть сторонников действующего президента США двинулась к зданию Капитолия, где проходило параллельно заседание обеих палат американского Конгресса, в ходе которых обсуждалось утверждение результатов президентских выборов. Нескольким сотням протестующих удалось ворваться в Капитолий и полностью захватить здание. Заседания Сената, и Палаты представителей были приостановлены, а вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания Конгресса. Дональд Трамп выступил с видеобращением, в котором призвал своих сторонников прекратить беспорядки и разойтись по домам. Во время штурма здания Конгресса США погибло пять человек и десятки получили ранения.

11 января журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР сообщил о готовящихся вооруженных протестах во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне до инаугурации избранного президента Джо Байдена. «Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у заксобраний с 16 января как минимум до 20 января, и у Капитолия с 17 января до 20 января», – процитировал Катерский выдержку из документа ФБР.

16 января полиция Вашингтона арестовала Аллена Билера из города Фронт-Роял, штат Вирджиния, который припарковал свою машину около пропускного пункта в Капитолий. После проверки у него было обнаружен поддельный пропуск на инаугурацию Джо Байдена. В автомобиле задержанного, был найден пистолет Glock со снаряженным магазином на 17 патронов. и более 500 патронов к пистолету и дробовику.