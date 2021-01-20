Более 60% россиян выступают против введения COVID-паспортов

59% россиян выступают против введения ковид-паспортов, которые планируется выдавать гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, передает «Интрефакс», ссылаясь на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Уточняется, что в Башкирии подобная практика уже внедряется. В регионе власти намерены выдавать паспорт сделавшим прививку или имеющим антитела к коронавирусу.

Среди респондентов в возрастной категории 25-34 лет ненужной данную меру считают 61% опрошенных. Противники внедрения данной практики заявляют, что информация о перенесенных заболеваниях, а также прививках является врачебной тайной, а сама практика выдачи такого документа является дискриминационной.

За выдачу COVID-паспортов выступают 12% россиян, среди граждан в возрасте до 24 лет такой позиции придерживается 15% респондентов. Среди сторонников данного документа являются работающие россияне, которым по работе приходится ездить по предприятиям, где просят подтвердить отсутствие заболевания, отмечают в SuperJob.ru.

Еще 29% россиян затруднились с ответом относительно внедрения новой практики, среди молодежи до 24 лет дать четкую оценку не смог каждый третий (33%).

В опросе приняли участие 1600 работающих респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось 18-19 января 2021 года в 349 населенных пунктах РФ.

