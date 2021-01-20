«Нынешняя эпидемия не повод делить людей на чистых и нечистых»

Предложение выдавать гражданам, привившимся вакциной от коронавируса, те или иные отличительные документы, поддерживает меньшинство россиян, показал опрос, обнародованный в среду порталом SupеrJob. По данным соцопроса, против каких бы то ни было отметок о сделанной прививке высказалось около 60 процентов респондентов.

Людям не нравится, во-первых, что этим нарушается врачебная тайна, и государство вторгается в их личное пространство. Во-вторых, введение любых отличительных знаков или документов и неэтично, и незаконно — ни в одном правовом акте РФ на данный момент нет упоминания, что права граждан каким-то образом зависят от медицинского фактора (в данном случае, от наличия в их организме антител).

На этой неделе такие инициативы были озвучены, в частности, руководителями Сахалинской области и Башкортостана.

В первом случае, губернатор Валерий Лимаренко предложил выдавать привившим вакцину специальные бейджи, дающие право не носить маски в общественных местах (что вызывает неприятные ассоциации с чипами, которые прикрепляют к ушам привитых от бешенства собак). Позднее Лимаренко предложил вместо бейджей выдавать QR-коды, но сути это не меняет. Во втором случае, глава республики Радий Хабиров объявил, что с 5 февраля там начнут выдавать привившимся гражданам «ковид-паспорта», которые будут служить пропусками в предприятия сферы услуг (кафе, фитнес-центры) и даже давать скидки на их посещение.

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов высказал «Эксперту Online» мнение, что сама по себе идея тем или иным образом «метить» людей, прошедших вакцинацию, вполне прогрессивна. Однако ее реализация пока невозможна по причинам чисто медицинского характера.

«Дело в том, что никто в мире на сегодня не знает, как долго действует вакцина, будь то Pfizer или Sputnik V. Из этого следует, что и ковид-паспорт, как его ни назови, должен иметь какой-то срок годности, после которого его обладатель будет обязан его продлевать. Но в том-то и беда, что врачи не знают, как долго сохраняются антитела к коронавирусу. А без этого затевать выдачу ковид-паспортов не имеет смысла», — объясняет он.

В России с Нового года привившимся от COVID-19 выдают сертификаты, однако они не служат юридически значимым документом. Точно такие же сертификаты выдаются после, к примеру, прививки от гриппа. Последняя тоже не имеет срока годности, но по умолчанию предполагается, что она действительна до следующей эпидемии гриппа, которая, как правило, требует новой вакцинации.

В случае с COVID-19 какие-либо сроки вообще нет смысла обозначать, так как с момента начала пандемии прошло только около года, и вирусологи все еще не знают, как ведет себя SARS-COV-2 на более длительном отрезке времени. То есть срок действия ковид-паспортов придется определять наугад — что само по себе не подвигает спешить с их введением: определение сроков наличия антител на глазок превращает контроль в дырявое сито.

Но, подчеркивает Северинов, такие справки имеют целью повысить дисциплинированность населения, которая, в свою очередь, должна привести к выработке коллективного иммунитета (для чего требуется около 70% привитых). Нужна стимуляция желания населения вакцинироваться позитивными, а не карательными мотивами, призывает он.

«Выдача ковид-сертификатов должна работать как инструмент стимуляции населения к вакцинации, но она не должна ограничивать права тех, кто вакцинацию не прошел, неважно по каким причинам. А вот какие-то поблажки для вакцинированных эти сертификаты как раз должны давать, это будет дополнительно мотивировать людей прививаться. Например, ковид-паспорт может избавлять от необходимости проходить ПЦР-тестирование», — предполагает ученый.

Сомнения насчет введения каких-либо специальных документов для вакцинированных высказывают не только врачи, но и правозащитники. В среду на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», отвечая на вопрос «Эксперта», председатель СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев подчеркнул, что дискуссия о правовых основаниях для введения таких документов тянется с весны прошлого года и не завершена по сей день.

«Различные юристы высказывают различное мнение о правовых основаниях для такого шага. Я не раз призывал юристов дать наконец осмысленное заключение и представить его в Госдуму для законодательного оформления. Но до сего дня никто так и не разъяснил и не предоставил расчетов, какие будут последствия от введения ковид-паспортов», — сказал он.

Фадеев указывает на то, что введение таких документов приведет к ограничениям для непривитых граждан на пересечение границ, трудоустройство и прочим социальным последствиям — при том, что в обществе и так высоко напряжение вокруг этой тематике.

«Надо не делить и разобщать людей, а объединять их в борьбе с эпидемией. А введение ковид-паспортов этой задаче никак не служит. Вместо введения таких паспортов России и Европе следовало бы ускорить взаимное признание своих вакцин, чтобы снять все ограничения на трансграничное передвижение их жителей», — подчеркивает он.

Причем объектами дискриминации по ковид-признаку станут именно здоровые люди, а также те, кому вакцинироваться нельзя по медицинским соображениям. По данным главы СПЧ, это примерно одна четвертая часть населения России.

«Речь идет фактически о дискриминации тех, кто не получил прививку от коронавируса. Речь идет о поражении части населения в своих правах. И это вызывает беспокойство мое и коллег по Совету по правам человека. Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди», — заявил Фадеев на пресс-конференции.

Правозащитник напоминает, что никто не думал вводить «туберкулезные» или «ВИЧ»-паспорта, когда на пике эпидемий этих болезней смертность от них была сравнима со смертностью от COVID-19. «И нынешняя эпидемия тоже ни в коем случае не повод делить людей на чистых и нечистых», — настаивает он.

Медицинский юрист, управляющий партнер компании «Стибикина и партнеры» Юлия Стибикина, в принципе поддерживающая идею «антиковидного паспорта» на том основании, что уже давно существуют прививочные сертификаты, где указаны все прививки, в то же время отметила, что наличие антител в организме действительно относится к врачебной тайне, и эта информация не должна быть публичной. «Любая информация, касающаяся здоровья пациента, является врачебной тайной. Даже сам факт обращения в лечебное учреждение – это уже врачебная тайна»,— сказала она в интервью радио Sputnik.

Официально федеральные власти на сегодня не артикулируют четкую позицию по поводу необходимости или ненужности обязательной регистрации привитых от коронавируса. Можно, тем не менее, обратить внимание на то, что глава Совфеда Валентина Матвиенко в среду опровергла возможность принудительной вакцинации.

Такие инициативы — их выдвигают, к примеру, и власти Испании — не поддерживает и ВОЗ, указывая, что далеко не во всех странах есть возможность провести массовую вакцинацию, и это ограничило бы свободу передвижения жителей этих стран.