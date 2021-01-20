«Наибольшим вызовом» новая администрация США объявила Китай

При беспрецедентных мерах безопасности, в условиях самых мрачных ожиданий и прогнозов, в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента страны — Джо Байдена. Богатое на скандалы, сюрпризы и антирекорды время правления Дональда Трампа закончилось. В отличие от своего предшественника, Байден нацелен не на резкие перемены, а готовится примерить на себя роль миротворца, соединившего расколотую, взбудораженную страну.

Более 25 тысяч бойцов Национальной гвардии перебросили в Вашингтон перед 20 января. Все это войско было призвано обеспечить спокойную передачу власти, без повторения бурных событий 6 января, когда толпа трампистов ворвалась в Капитолий. Инциденты в день инаугурации ожидались. Многочисленные консервативно-либертарианские группировки, часто называемые в США словом «милиции», грозили провести в Вашингтоне вооруженные шествия. В преддверии инаугурации кое-где (например, в Мичигане) немногочисленные «милиционеры» действительно вышли на улицы с оружием в руках. Но в столице 20 января все, в целом, обошлось.

Сказалось не только обилие нацгвардейцев, но и нежелание никого из «системных» политиков обострять обстановку. Голосование с сенате по импичменту Трампу, намеченное было на 19 января, перенесено и, может, вообще не состоится. Глава сенатского комитета по судебной системе республиканец Линдси Грэм разъяснил, что отрешать от должности и так ушедшего в отставку президента беспрецедентно, вряд ли законно, а потому и не нужно этим занимать время сенаторов. Создается впечатление, что с этим выводом согласны и демократы, хоть и по своим причинам. Во всяком случае, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая должна передать в сенат документы для импичмента, очень не спешила это делать.

И Трамп, со своей стороны, ясно дал понять, что уйдет без эксцессов, выразив свое несогласие с переходом власти Байдену лишь символически. Впервые за 150 лет церемония инаугурации президента состоялась без его предшественника. Вместо нее Трамп отправился в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В прощальной речи, перед вылетом произнесенной на авиабазе «Эндрюс», что под Вашингтоном, уходящий президент не скупился на так любимые им громкие слова. Результаты своего короткого правления он назвал «потрясающими». Увы для Трампа: большинство американцев эту оценку не разделяют. Судя по опросам общественного мнения, он — безусловный герой только для стойких сторонников Республиканской партии. Здесь уровень его поддержки зашкаливает. Трамп смог завоевать сердца рядовых республиканцев. Для них он — жертва козней «вашингтонского болота» и «глубинного государства». Для прочих ушедший президент — автор провокационных заявлений и тот, при ком началась пандемия и закончился экономический рост. Эта часть американского общества готова была голосовать за кого угодно, лишь бы ушел Трамп.

В день инаугурации Байден всячески давал понять, что осознает это обстоятельство.

«Сегодня мы отмечаем триумф не отдельного кандидата в президенты, а общего дела — самой демократии. Воля людей была услышана и была исполнена», — сказал он в своей инаугурационной речи, оказавшейся очень аккуратной и выверенной.

Байден сделал умеренный «реверанс» левой части своего электората, сказав, что на своем посту будет стремиться идеалам равенства и единства общества. Он упомянул права женщин, напомнив, таким образом, что его вице-президент — Камала Харрис. А ключевым в выступлении Байдена были перечень бедствий, которые обрушились на Америку и напоминание, что раскол общества чреват сползанием в хаос. Первым его действием в качестве нового президента США стала минута молчания в память о 400 тысячах американцах, погибших от пандемии. Критики, даже завуалированной, своего предшественника в речи Байдена почти не было.

Если Трамп на базе «Эндрюс» поминал недобрым словом «тех, кто надеюсь, не будет повышать налоги» и обещал вернуться во власть, то новый президент ограничивался лишь обещанием восстановить и укрепить отношения с союзниками США, намекнув, тем самым, что эти отношения были разрушены. Сами союзники, кстати, в своих посланиях к инаугурации выражали то же стремление вернуться ко временам до Трампа. Глава Евросовета Шарль Мишель выступил даже с несколько двусмысленно звучащим, учитывая возраст Байдена, призывом «омолодить» американо-европейские отношения.

Впрочем, говоря о внешнеполитической повестке нового президента, стоит вспомнить не только его инаугурационную речь, но и выступление накануне в сенате Энтони Блинкена. Его Байден предложил на пост госсекретаря. Речь Блинкена удивила тем, что в ней было слишком много того, под чем подписался бы и Трамп. Это, конечно, не слова о возврате к ядерной сделке с Ираном и вряд ли слова о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) — давних пунктах внешнеполитической программы Байдена. Но при этом Блинкен назвал Китай «наибольшим вызовом для США» и заявил о том, что американское посольство в Израиле останется там, куда его перенес Трамп — в Иерусалиме. Значит, и во внешней политике новая команда Белого дома не нацелена на резкие движения. По крайней мере, на первое время.