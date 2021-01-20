Электромобилям обещана батарея, заряжаемая за 5 минут

Не исключено, что довольно-таки скоро электромобили лишатся еще одного минуса, тормозящего их развитие, — продолжительной зарядки. Если новости об этом подтвердятся, то в ближайшем будущем зарядка электромобилей будет длиться не часы, а считанные минуты, столько же, сколько занимает заправка бензином традиционного автомобиля на автозаправке.

Израильская компания StoreDot Ltd. заявила о том, что совершила маленькую революцию в электромобилестроении: сделала аккумуляторную батарею, которая заряжается за какие-то пять минут. Строго говоря, литий-ионные сверхбыстрые аккумуляторные батареи были выпущены в Китае партнером израильской фирмы — китайской компанией Eve Energy Co. 19 января состоялась презентация новых батарей, установленных, правда, не на электромобиль, а на скутер.

В заявлении StoreDot говорится, что «быстрые» батареи обрадуют автомобилистов, готовых пересесть на электромобили, но недовольных очень долгой их зарядкой и ограниченным радиусом действия. По мнению специалистов, это, пожалуй, самые серьезные недостатки, тормозящие электромобильную революцию.

Фото: StoreDot

Впрочем, торопиться с восторгами сторонникам электромобилей не стоит. В промышленное производство, так, чтобы устанавливаться на серийно выпускаемые авто, они поступят еще не скоро. Такое же быстрое, как сам процесс зарядки, их внедрение тормозит по меньшей мере один фактор: существующая инфраструктура зарядки электромобилей.

Тем не менее, в StoreDot настроены оптимистично и надеются преодолеть все преграды. Если (еще одно «если») израильской компании удастся найти хорошего стратегического партнера, то она, по словам ее директора Дорона Майерсдорфа, планирует начать массовый выпуск быстрозаряжающихся батарей «уже» в 2025 году. А не очень-то быстро, не так ли?

По поводу своей разработки директор фирмы уверен: с химией разобрались, подчеркивает он, теперь самое время разобраться с инфраструктурой.

«Это не только лабораторный опыт, — с оптимизмом заявил Майерсдорф на презентации нового изделия. — Это вполне реальное промышленное изделие. Мы бросим все наши силы на батарею для электромобилей, которая способна заряжаться за пять минут!»

Он также сообщил, что компания готова поделиться тысячами образцов быстрозаряжающихся батарей с потенциальными партнерами и, в первую очередь, конечно, с изготовителями аккумуляторных батарей, которые можно устанавливать на электромобили.

«Это огромный прорыв в электромобилестроении,— уверен Дэвид Уотсон, исполнительный директор компании Ohme Technologies U.K. Ltd, специализирующейся на зарядке электромобилей. — Он сильно уменьшит численность электромобилескептиков, для внедрения этих батарей в производство потребуется время».

BloombergNEF включил StoreDot в прошлом году в десятку лучших компаний 2020 года в рейтинге тех, кто занимается переходом к низкоуглеродной экономике. BP Plc вложила в израильскую фирму в 2018 году 20 млн долларов, еще 60 млн долларов израильтяне получили годом ранее от автопроизводителей, включая Daimler AG.