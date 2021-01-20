Евросоюз обсуждает антироссийские санкции из-за ареста Навального

Евросоюз обсуждает новые санкции против России после ареста оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом заявил посол объединения в РФ Маркус Эдерер. По его словам, единый ответ ЕС на арест Навального обсуждается в различных органах Старого Света. Он также напомнил, что ограничительные меры в отношении отдельных россиян из-за инцидента с оппозиционером уже были введены ещё в октябре 2020 года, передаёт РИА Новости.

«Любая страна-член Евросоюза может выступить инициатором новых антироссийских, но их потом нужно согласовать с другими партнёрами», – резюмировал Эдерер, добавив, что дискуссия по этому вопросу пройдёт 25 января на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Напомним, 18 января оппозиционный российский политик Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение огласила судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания, проходившего в отделе полиции в подмосковном городе Химки.

Навальный был госпитализирован после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Пилоты лайнера приняли решение экстренно приземлиться в Омске, в больницу которого и был доставлен политик.

После первых обследований врачи медучреждения поставили ему диагноз нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Также было заявлено, что ядов в пробах Навального не обнаружено.

Позднее семья настояла на перевозе оппозиционного политика самолётом в ФРГ, где он прошёл курс реабилитации. Через несколько дней после лечения Навального в берлинской клинике Шарите федеральное правительство со ссылкой на военных медиков заявило, что оппозиционера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле, в свою очередь, заявили, что Берлин отказывается предоставлять Москве запрашиваемую информацию об инциденте.

В декабре прошлого года в СК РФ заявили о возбуждении в отношении Навального уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сообщает, что Навальный потратил более 356 млн руб. на личные цели из 588 млн руб., собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций. 17 января Навальный рейсом «Победа» вернулся в Москву. При прохождении паспортного контроля он был задержан.

Накануне руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с арестом оппозиционного политика Алексея Навального, отметив, что глава государства Владимир Путин не будет следить за блогером и соблюдением его прав. По словам представителя Кремля, это не та ситуация, которая требует особого внимания президента.

Журналисты попросили помощника российского лидера прокомментировать высказывание Навального, что Путин его боится. На что Песков ответил, что это «это полная ерунда».

«Поскольку речь идет о гражданине РФ, в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил, не имеют никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда», – сказал Песков.

Он также оценил вероятность протестов из-за ареста Навального, заявив, что власти не опасаются этого, но считают призывы к подобным протестам тревожными.

«Мы не являемся органом, который может давать оценку этому, – подчеркнул Песков. – Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определённого анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному».

При этом в Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального.