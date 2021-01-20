Брюссель отправил евро на войну с долларом

ЕС против долларового ига

Мировые рынки слишком зависят от доллара, и Европа должна снизить свою зависимость от американской валюты, заявили в Брюсселе всего за несколько дней до инаугурации Джо Байдена в качестве президента.

Стратегия повышения открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС — проект политического документа Европейской комиссии — демонстрирует глубину разочарования ЕС после четырех лет правления администрации Дональда Трампа, чья политика подчеркивала доминирование Соединенных Штатов и их валюты в мировой финансовой системе.

«Мировые финансовые рынки слишком зависят от доллара США, чтобы смягчить финансовую напряженность и риски стабильности», — говорится в документе.

«Еврокомиссия считает необходимым значительно повысить международную роль европейской валюты, что снизит нашу зависимость, снизит стоимость наших транзакций и повысит геополитическое влияние Европейского союза», — передает слова еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони ТАСС.

Но пока Европе нечем особенно похвастаться в распространении евро — его доля, как резервной валюты не меняется уже на протяжении 20 лет, составляя порядка 20%. Правда, констатируют в Еврокомиссии, доля доллара за это время несколько снизилась с 70 до 60%, но произошло это, в первую очередь, из-за набирающего силу юаня, доля которого в мировых ЗВР выросла с 10 до 18%.

При этом, по заявлению Джентилони, на евро приходится до 38% всех транзакций в мировой торговле.

Евроблок уже давно стремится содействовать более широкому использованию евро, например, в товарных контрактах, чтобы укрепить свою финансовую и экономическую автономию.

Стратегия повышения открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС также предусматривает целый ряд мер, направленных на усиление влияния евро в мире.

Содействовать усилению международной роли евровалюты, как следует из документа, в Брюсселе намерены установлением контактов с партнерами из третьих стран для содействия ее использованию, поддержки разработки деноминированных в евро инструментов и контрольных показателей и укрепления его статуса в качестве международной эталонной валюты в энергетическом и сырьевом секторах, в том числе для зарождающихся энергоносителей, таких как водород.

Европолитики стремятся найти энергетические альтернативы сырой нефти, где основные ориентиры, такие как Brent и WTI, привязаны к доллару. В частности, упоминается газ, на котором быстро формируется контракт на основе евро, торгуемый в Амстердаме, и водород - как рынки, где роль евро должна быть развита.

Добавить глубину и ликвидность рынкам капитала ЕС в ближайшие годы и сделать их, а также евро, более привлекательными для инвесторов сможет, по мнению Еврокомиссии, выпуск высококачественных евро-деноминированных облигаций в рамках NextGenerationEU («Следующее поколение ЕС» — план равномерного выхода разных частей ЕС из кризиса COVID-19 и модернизации).

Комиссия будет работать над поощрением использования зеленых облигаций в качестве инструментов финансирования энергетических инвестиций, необходимых для достижения целей в области энергетики и климата на период до 2030 года. В Брюсселе читают, что это даст возможность превратить финансовые рынки ЕС в глобальный центр «зеленого финансирования», укрепив евро как валюту по умолчанию для устойчивых финансовых продуктов. С этой целью 30% от общего объема облигаций в рамках NextGenerationEU будет выпущена в виде зеленых облигаций.

ЕС также будет искать возможности для расширения роли системы торговли выбросами Евросоюза(СТЭ) в целях максимизации ее экологических результатов и поддержки торговой деятельности в области СТЭ в ЕС.

Кроме того, Еврокоммиссия поддержит работу Европейского центрального банка по введению цифрового евро в качестве дополнения к наличным средствам.

Обеспокоенность Брюсселя вызывает тот факт, что блок стал все больше зависеть от инвестиционных банков, не входящих в ЕС, которые «во время финансового кризиса ... могут решить сократить свое присутствие в ЕС и сосредоточиться на своем внутреннем рынке». Там считают, что усиление глобальной роли евро «защитит экономику от валютных потрясений и снизит зависимость от других валют».

«Это также помогло бы достичь глобальных общих целей, таких как устойчивость международной валютной системы, более стабильная и диверсифицированная глобальная валютная система и более широкий выбор операторов рынка, что сделало бы мировую экономику менее уязвимой», — говорится в документе.

Кто выйдет в лидеры

20 лет — большой срок, и за это время ландшафт мировой экономики претерпел значительные изменения, отмечает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик.

ВВП еврозоны, в которую входят 19 стран, стабильно рос на протяжении всего 20-летнего периода, отмечает эксперт. Роль евро в международных расчетах также укрепилась за счет развития торговых связей ЕС со всем миром.

Но Китай за этот период вышел на второе место в мире по объему внутреннего валового продукта, уступая только США, и значительно опередив крупнейшие страны Европы (Германию, Францию, Италию). ВВП КНР за последние 20 лет вырос в 13 раз (с 1,2 трлн долларов в 2000 году до 16 трлн долларов в 2020 году), продолжает Артем Лютик. Поэтому, по его словам, нет ничего удивительного в том, что значимость национальной валюты КНР в международных расчетах растет.

По мере того, как ФРС продолжает масштабные вливания ликвидности в экономику, растет вероятность дальнейшего снижения доллара к основным мировым валютам — доллар находится под давлением инфляции. В этом плане сокращение доли доллара в международных расчетах – это защитная реакция стран от его ослабления, констатирует Артем Лютик. Во-вторых, таким образом ЕС стремится снизить зависимость от американской политики, которая все больше тяготеет к санкциям, в том числе — к Еврозоне. Защитные действия со стороны Европы имеют не только экономический, но и политический подтекст.

Между тем, прецедентов смены мировой валютной системы в современной истории не так много, обращает внимание старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. А на основе тех примеров, что есть, видна четкая зависимость между уровнем экономического доминирования и национальной принадлежностью главной мировой валюты.

Ослабление британской империи и послевоенное превосходство экономики США привело к смене мировой валютной системы в 20-м веке, поставив в ее центр американский доллар, напоминает эксперт. Сейчас ситуация схожа, только на этот раз США в проигрывающей ситуации, а Китай претендует на роль нового лидера.

При сохранении средних темпов экономического роста, полагает Александр Розман, Китай уже к 2030 году может стать крупнейшей экономикой мира, а значит, вправе будет рассчитывать на юаневую международную валютную систему. Однако понимания, как именно будет развиваться валютная пересменка, нет. Произойдет это мирно или вызовет ожесточенные противостояния, никто не знает, так что экономические лидеры мира (США, Китай и еврозона) готовятся к различным сценариям.

Если США и Китай пойдут по конфронтационному сценарию, как в принципе сейчас это и происходит, то из-за тесной торгово-экономической связки, пострадают обе страны, тем самым высвободив пространство для евро. Это не значит, что мировая валютная система станет евро-системой, но тогда в течении продолжительного времени она будет мультивалютной: доллар, юань, евро. И здесь, конечно, очень кстати будут новые технологии цифровых валют, которые позволят одновременно существовать сразу трем эмиссионным центрам, взамен одному американскому, считает эксперт.

Экспансия евро во многом будет определяться уязвимостью американского доллара, уверен Александр Розман. Если рост долговой нагрузки США в комплексе с увеличивающимся дефицитом бюджета продолжит расти в ближайшие годы, это неизбежно будет выталкивать международных инвесторов из американского доллара в другие резервные и наиболее ликвидные валюты. Пока это однозначно евро, потому что китайский юань не свободно-конвертируемая валюта.

Кардинальных изменений в курсе американского доллара к евро в 2021 году эксперт не ждет. В первой половине года, из-за высокого риска повышенной волатильности на глобальных рынках, более вероятен рост курса доллара до 1,15 к евро, ожидает он. И только во второй половине года можно прогнозировать ослабление доллара к уровням 1,22-1,25 за евро.

Что касается российского рубля, здесь ситуация схожая: в первой половине года доллар может обновить максимумы прошлого года — 80,00-85,00 рублей, а во второй половине вернуться ближе к 75,00.