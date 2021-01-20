Инвестиции в экономику Китая в 2020 году достигли рекордных размеров

Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в прошлом году достигли рекордных 999,98 млрд юаней или $14,38 млрд, передает Министерство торговли КНР. Большая часть от этой суммы пришлась на сферу услуг - 776,8 млрд юаней (+13,9 %). Лидерами по инвестициям в экономику КНР стали Нидерланды (47,6%) и Великобритания (30,7%), передает китайский Минторг.

«На фоне резкого сокращения глобальных транснациональных прямых инвестиций фактическое использование иностранного капитала за 2020 год выросло против тенденции, а общий объем иностранных инвестиций, темпы роста и мировая доля увеличились», - сообщили в ведомстве. Уточняется, что при подсчете суммы инвестиций не учитывались данные по «банковскому сектору, ценным бумагам и сферы страхования».

Рост экономики Китая в ушедшем году оказался минимальным за последние 45 лет. ВВП страны увеличился лишь на 2,3%, говорится в документах Госкомстата КНР, опубликованных 18 января. В период с 2017 по 2019 год экономика Китая стабильно росла на 6 и более процентов в год. Китай стал единственной страной в мире, чья экономика не пережила спад на фоне пандемии коронавируса.

Ранее в британском Центре экономических и бизнес-исследований (CEBR) подсчитали, что к 2028 году экономика Китая обгонит американскую на пять лет раньше, чем прогнозировалось. Как отмечают аналитики CEBR, Китай гораздо лучше перенес пандемию и экономика страны восстанавливается быстрее, чем американская.

