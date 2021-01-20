Китай ввел санкции против членов уходящей администрации США

Министерство иностранных дел Китая ввело санкции в отношении 28 граждан США, сообщает ТАСС.

«Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет Китая и во многом ответственных за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем», – говорится в заявлении китайского МИДа.

В санкционный список включен госсекретарь США в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкла Помпео. Кроме того, в с список также вошли занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.

Вчера, 19 января, государственный секретарь Майк Помпео США обвинил Пекин в геноциде и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

«Мне кажется, что геноцид продолжается и мы являемся свидетелями систематических попыток китайского правительства уничтожить уйгуров», – заявил Помпео.

В октябре 2020 года Помпео назвал Коммунистическую партию Китая одной из самых больших угроз свободе вероисповедания в мире. Это заявление Помпео сделал и Индонезии, выступая перед представителями умеренного мусульманского движения «Нахдлатул Улама».

Глава американского внешнеполитического ведомства заявил о жестоком обращении с мусульманами-уйгурами. Помпео заявил, что китайское правительство держит в лагерях по перевоспитанию до миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств. Кроме того, глава госдепа заявил о притеснениях в Китае буддистов, христиан и сторонников движения Фалуньгун.

Кроме того, Помпео неоднократно критиковал Пекин за нарушение соглашения с Великобританией о передаче Китаю Гонконга, в котором китайская сторона брала на себя обязательства по сохранению автономии региона и соблюдения в нем демократических принципов.