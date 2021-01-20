Курс доллара: Commerzbank сделал прогноз по рублю на 2021 год

Рубль завершил вторник на мажорной ноте, укрепляясь к основным резервным мировым валютам. Стартовав утром с 73,82 за доллар и 89,26 за евро, к закрытию основной сессии на Мосбирже, рубль сумел удержаться на завоёванных позициях.

По данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,73 руб., что на 26,5 коп. меньше, чем при закрытии понедельника. В свою очередь единая валюта ЕС торговалась по 89,42, потеряв за сутки 2,5 коп.

Таким образом, рубль умеренно прибавил к доллару и евро благодаря росту мировых цен на «чёрное золото» и возросшему аппетиту к рисовым активам со стороны глобальных игроков. При этом фоном для более уверенного движения нашей валюты в паре с долларом вчера выступил тот факт, что курс «американца» во вторник практически не менялся. Индекс DXY с 90,78 пункта лишь немного сместился за отметку 90,70.

Дмитрий Бабин из БКС «Мир инвестиций» напомнил, что рубль, открывшись во вторник вверх на позитивном внешнем фоне, некоторое время укреплялся вслед за ростом нефтяных котировок, но затем стал сдавать позиции из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках.

При этом эксперт обратил внимание на то, что вчера в целом глобальные фондовые индикаторы активно повышались, а «чёрное золото» торговалась в неплохом плюсе.

«Всплеск оптимизма вызвали слова кандидата на пост руководителя американского Минфина и бывшей главы Федрезерва Джанет Йеллен, которая считает, что законодателям следует действовать масштабно перед угрозой серьёзной рецессии, имея в виду скорейшее принятие нового пакета стимулов на 1,9 трлн долл., недавно представленного Байденом», – отметил эксперт.

По его мнению, учитывая сложившуюся обстановку, можно ожидать движения рубля в паре с долларом в диапазоне 73,20-74,00, а в паре с евро в коридоре 89,00-89,90.

Владимир Григорьев из РУДН отметил, что несмотря на вчерашнее укрепление в обеих парах, над рублём нависли небольшие риски. Речь, по мнению эксперта, идёт о возможном ухудшении российско-американских отношений. Как полагает Григорьев, это может проявиться почти сразу после вступления в должность нового главы Белого дома Джо Байдена.

«Сама по себе инаугурация нового президента США на курсовую динамику не повлияет. Но вот его жёсткие высказывания относительно нашей страны немного настораживают», – пояснил эксперт.

Он также отметил, что рубль находится под влиянием разнонаправленных факторов.

«Позитивом для курса нацвалюты являются надежды на скорую победу над пандемией коронавируса. А вот возможные новые санкции Запада и США из-за ареста Алексея Навального – могут потянуть рубль вниз. Пока сложно сказать, что здесь перевесит. Полагаю, что это станет понятно уже в самое ближайшее время», – подчеркнул Григорьев.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что накануне рубль принял активное участие в глобальном наступлении на доллар.

При этом, по словам эксперта, российская валюта дорожала по отношению к американской, пользуясь слабостью доллара. Кроме того, как подчеркнул Кочетков, за рубль сейчас выступают и некоторые другие факторы.

«В частности, на этой неделе предстоят налоговые платежи и размещения ОФЗ на аукционах. Позитивным моментом является и то, что риторика Запад по поводу бывшего «берлинского пациента» пока почти не влияет на курсовую динамику, чего многие опасались. В этой связи мы считаем, что ещё, как минимум пару сессий наша валюта вероятнее всего сохранит позитивный настрой. А учитывая, что «чёрное золото» сорта Brent вновь уверенно держится выше отметки в 55 долл. за бочку, можно предположить, что, по крайней мере, в паре с долларом рубль в ближайшей перспективе ещё немного укрепится», – считает эксперт.

Между тем, в банковском концерне Германии Commerzbank, который по объёму активов входит в топ-25 кредитных организаций Европы, прогнозируют укрепление рубля в долгосрочной перспективе. По их мнению, наша валюта в этом году будет находиться на уровне 70,00.

Как отмечается в обзоре банка, в первом полугодии вероятен рост позитивных настроений и приток в активы развивающихся рынков, а также улучшение перспектив «чёрного золота», что окажет поддержку рублю. Кроме того, в банке полагают, что инфляция в РФ в ближайшие 5-6 месяцев замедлится, что позволит российскому регулятору немного понизить ключевую ставку.

«Если инфляция замедлится, то рост реальных ставок ЦБ поддержит рубль во втором полугодии. Также наш базовый сценарий предполагает, что эскалация конфликта между Вашингтоном и Москвой не станет главным приоритетом новой администрации Белого дома, что также позитивно скажется на курсе российской валюты. Впрочем, риторика Джо Байдена может стать более жёсткой. Тогда возможно рубль окажется под давлением. Но пока об том говорить рано», – резюмировали аналитики Commerzbank.