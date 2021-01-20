Курс доллара: рубль ещё немного укрепился

Российская валюта середину рабочей недели начала с позиций 73,68 за доллар и 89,27 за евро.

К 17:00 мск рубль оказался у отметок 73,58 в паре с «американцем» и возле 89,06 в паре с «европейцем». Укрепление нацвалюты проходило на фоне снижения индекса DXY. За тот же период он откатился с 90,72 до 90,47 пункта.

«Рубль с открытия устремился вверх, реагируя на позитивный внешний фон. В начале дня глобальные площадки продемонстрировали восходящий импульс, после чего сдали позиции. В то же время нефтяные цены продолжили поступательный рост. Утром мировые индексы также возобновили восходящую динамику. Глобальные инвесторы надеются, что после сегодняшней инаугурации Джона Байдена политические риски в США уменьшатся, а новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии», – обрисовал рыночную обстановку аналитик БКС Дмитрий Бабин.

На ближнем горизонте пара доллар-рубль будет находиться в пределах 73,20-73,80, а пара евро-рубль в коридоре 88,70-89,40.

