МВД сообщает о росте числа тяжких преступлений

В МВД России заявляют о росте числа тяжких и особо тяжких преступлений на 14% в 2020 году, передает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк. Она отмечает, что скачек произошел за счет резкого роста преступлений в IT-сфере - на 73,4%. Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, добавила Волк. Также в 2020 году на 91,3% возросло число преступлений, совершенных с использованием интернета, и на 88,3% при помощи средств мобильной связи.

Меньше преступлений стали совершать в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, снижение фиксируется на 14,7% и на 2,5% соответственно. Также на 1,5% отмечено снижение преступлений, совершенных мигрантами в России, и на 4,5% стало меньше преступлений в отношении мигрантов.

Снизилась и уличная преступность «на 9,9%, в том числе грабежей - на 24,8%, краж - на 18,5%, разбойных нападений - на 23,3%», рассказала Волк.

В семейно-бытовой сфере стало меньше преступлений на 9,5%, в том числе на 15,8% сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 13,5% - вреда средней тяжести, на 10% - легкого вреда здоровью, продолжила представитель МВД.

Отмечено снижение числа разбоев на 21,7%, автомобильных краж на 27,1% и преступлений против личности на 5,1%. Уменьшилось и число покушений на убийство - на 3,2%, дополнила Ирина Волк.

