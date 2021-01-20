На МКС отказала одна из двух систем кондиционирования воздуха

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя одна из систем кондиционирования воздуха (СКВ), передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на космонавта Сергея Рыжикова.

«В 9.20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2», —сообщил Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами (ЦУП). Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА. В российском модуле «Звезда» расположены две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, сообщается, что установки дублируют друг друга.

Впервые утечка воздуха на МКС была выявлена в сентябре 2019 года, спустя год скорость утечки воздуха возросла в пять раз. Из-за неполадки экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, проверяя их на герметичность. Сами космонавты на время поиска трещин изолировались в российском сегменте станции. В НАСА и «Роскосмосе» тогда заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.

