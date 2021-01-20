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Импорт бренда оппозиции

Игорь Серебряный
20 января 2021, 09:02

Как происходит и что означает «импорт» в Россию политического бренда «Алексей Навальный»

Сергей Бобылев/ТАСС

«Ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал» — эти слова из песни Владимира Высоцкого почти дословно процитировал Алексей Навальный накануне вылета из Германии в Москву, где его с нетерпением ждали,как сторонники, так и представители правоохранительных органов.

При этом очевидное желание правоохранителей не откладывать встречу с оппозиционером в Кремле сочли не стоящим особого внимания. Во вторник официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «это не та ситуация, которая требует особого внимания президента». 

Поскольку и сторонникам, и полицейским, и самому «виновнику торжества» заранее было известно, что «речи с броневика» по возвращении в Россию 17 января не ожидается, решение оппозиционера все-таки вернуться «в пасть ко льву» можно толковать по-разному.

Нельзя исключить, что Навальный будет использовать арест и вероятный реальный срок в качестве «мягкой» сакральной жертвы — в конце концов, если после пережитого в Томске он не испугался, то его уже трудно чем-то напугать. В этом случае он вполне может не только не бояться, а напротив, желать попасть в тюрьму: игра, которую он затеял, стоит свеч. И тогда власть в целом и ФСИН в частности будут, сами того не желая, исполнять функции его коллективного пиарщика, создавая вокруг сидельца ореол пострадавшего за правду. 

Пожилая сторонница А. Навального проводит одиночный пикет в центре Волгограда Фото: Игорь Серебряный
Пожилая сторонница А. Навального проводит одиночный пикет в центре Волгограда
Фото: Игорь Серебряный

Такое развитие событий будет использовано (и уже используется) и внешнеполитическими «партнерами» России. Протест уже выразили представители стран Балтии, Дании, Австрии, Польши,  глава Евросовета Шарль Мишель, Amnesty International, Госдеп США и МИД Канады.

Хочет того сам Навальный или нет, он превращается в агента влияния западных стран, и отказаться от такой роли у него нет никакой возможности. Правда, Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль не намерен учитывать международное мнение в данном случае.

Если у российской власти достанет ловкости и хорошего просчета ходов, то самым выигрышным из них было бы оставить оппозиционера на свободе на коротком поводке (на котором он и так уже находится). Но до ответа на это «если» надо подождать две недели — Симоновский суд будет принимать соответствующее решение только 2 февраля.

Персона как бренд

Когда заходит речь о Навальном и его отношениях с властью, ни в коем случае нельзя упускать из виду, что создатель ФБК не может представлять для этой власти угрозы, пока речь идет об игре в исключительно правовом поле, обращает внимание директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

«Лично Навальный по существующим законам не может появиться ни в каком избирательном бюллетене, поскольку у него имеется судимость — и, судя по текущим событиям, она не последняя. Непосредственным участником президентских выборов он может стать только через десять лет после снятия или погашения судимости. Заглядывать так далеко в будущее не имеет практического смысла ни его сторонникам, ни его противникам», - сказал Иванов, уже не первый год изучающий деятельность Алексея Навального, «Эксперту Online».

У Навального уже есть две условные судимости — по делу «Кировлеса» и «Ив Роше». Они связаны с хищениями в сумме свыше 46 млн рублей. Очередное уголовное дело, возбуждённое Следственным комитетом по ст. 159 ч. 4 УК  РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»), предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

В такой ситуации все рассуждения о том, каков электоральный потенциал Алексея Навального как политика, являются исключительно интеллектуальными упражнениями. Он может иметь сколь угодно высокую популярность у избирателя, но с практической точки зрения эта популярность аналогична популярности какого-нибудь народного артиста: ее невозможно конвертировать в политические дивиденды.

Но это ни в коем случае не означает, что оппозиционера можно списывать в утиль, продолжает политолог.

«Навальный — впрочем, как любой политик, - это не только человек из плоти и крови. Это бренд. И в этом смысле не так уж в самом деле важно, допущен он к выборам или нет, находится он на свободе или за решеткой, в России или за границей. В определенном смысле Алексей уже не принадлежит самому себе. Он — инструмент определенных политических сил. И вот эти силы, в отличии от Алексея Анатольевича как физического лица, далеко не выброшены из электорального процесса. Прессуя Навального, действующая власть в первую очередь метит именно по этим силам», — говорит он.

По мнению Иванова, в Администрации президента отдают себе отчет, что бренд «Навальный» может быть использован политической силой, которая на сегодня никак с ним не ассоциируется, а, возможно, вообще еще не существует как оформленная партия. Предсказать здесь и сейчас, в чьи руки перейдет эта «франшиза», с точностью не может никто, подчеркивает эксперт.

«Внезапно развившаяся лихорадка с регистрацией новых партий имеет, наряду с лежащей на поверхности задачей растаскивания оппозиционного электората, и оборотную сторону. Какая-то из новых партий вполне может договориться с соратниками Навального о “покупке” этого бренда, а вместе с ним — и региональной сети его отделений. Если “покупатель” предложит взаимовыгодный контракт — как в идеологическом, так и в прагматическом смысле — то я не вижу причин, по которым Соболь, Волков, Соловей или кто-то из ближнего круга Навального, были бы против. Это ведь ни в коем случае не предательство. Наоборот, это будет рассматриваться как возможность осуществить те политические задачи, которые основатель движения выполнить не может в силу своей выключенности из официальной политики», — рассуждает Иванов.

К чему готовиться

В том числе по этой причине ситуация, сложившаяся в противостоянии Навального с Кремлем, выглядит патовой. Особенно если транслировать эту модель на президентские выборы, допустить к которым откровенно несистемного кандидата остерегаются политические элиты отнюдь не только в России.

«Выборы мэра Москвы показали, что электоральный рейтинг Навального в районе 30 процентов — цифра совершенно реальная. А теперь представим ситуацию, когда против действующего президента выставляется кандидат с таким рейтингом. Тогда все зюгановы, жириновские, мироновы превращаются в кордебалет, поскольку условный Навальный оттянет на себя ту часть протестного электората, которая сейчас за них голосует просто из-за отсутствия иной альтернативы. Можно сказать, что Навальный аккумулирует «энергию ненависти» той немалой части избирателей, для которой официальная оппозиция кажется слишком соглашательской», — говорит Иванов.

Если принять предложенную схему за рабочую, то дальше вступает в дело арифметика. «Кандидат Ненависть» (дадим ему результат на уровне московских выборов, так как других «проверок боем» у него нет) вкупе с кандидатами от умеренной оппозиции собирают более 50 процентов. То есть оппозиционер выходит во второй тур. А это уже серьезно. Слишком серьезно, чтобы воспринимать такой вариант всерьез.

Такой сценарий несостоятелен не из-за каких-то козней власти, а потому, что его не рассматривает как рабочий сама же радикальная оппозиция, которая находится в той же самой патовой ситуации, уверен политолог.

«В истории России не было ни одного случая, когда бы власть менялась в результате победы оппозиционных сил в рамках легитимного процесса. Оппозиция перехватывала власть тогда, когда ее выпускали из рук существующие элиты. Обе революции 1917 года и провал ГКЧП в 1991-м это доказывают. Точно так же это доказывает текущая ситуация в Белоруссии, где тамошние “навальные” ничего, кроме информационного шума, добиться не смогли», — напоминает он.

По его мнению, сторонники Навального четко осознают, что не то, чтобы взять власть — даже зацепиться за нее одним ноготком в виде парочки депутатов в Госдуме — шансы нулевые. Поэтому вся их текущая деятельность и не имеет в виду легитимное вхождение во властные структуры. Смысл активности этой части оппозиции заключается в том, чтобы держать порох сухим до того гипотетического момента, когда власть, грубо говоря, будет валяться на улице, и им останется только первыми поднять ее с тротуара.

А это возможно в такой, и только в такой ситуации, которую в политологии называют «раскол элит». Те или иные его сценарии, при всей их гипотетичности, по мнению политолога, все равно выглядят более реальными, чем победа радикальной оппозиции на выборах, и их, полагает он, не могут не учитывать в кремлевских «башнях».

«Их расчет состоит в том, считает он, что удалив внесистемного конкурента на безопасное расстояние, «башни» выиграют время в случае развития ситуации по таким сценариям, не дав непримиримой оппозиции запаса высоты, чтобы успеть выдвинуть лидера вместо “запертого в периметре” Навального», — рассуждает Иванов.

Тем более, что смена лидера на ходу — дело заведомо проигрышное, замечает он: «Это показал и эксперимент КПРФ с выдвижением в президенты Павла Грудинина, это показал и провал попытки белорусской оппозиции с заменой Сергея Тихановского на его супругу. Ну не Юлия Борисовна же, в самом деле, поведет соратников мужа на баррикады! Конечно, ФБК — это не совсем ЛДПР, где роль партии играет один человек. Но по крайней мере сегодня в движении Навального у него нет преемника», — заключает политолог.

Алексей Навальный появился как деятель и как политик, конечно, именно в России, хотя и учился полгода в Йельском университете по программе подготовки сети мировых лидеров Yale World Fellows. Но его возвращение 17 января, поступок, с какой точки зрения на него ни смотри, объективно неординарный, уже можно рассматривать как «импорт» его в качестве политического бренда. При этом следует иметь в виду, что «экспорт» оппозиционного политика в сентябре 2020 года состоялся не по воле.

Бой с джином

Те шаги, которые власть предпринимает по связыванию Алексея Навального по рукам и ногам, вызвана стремлением остановить его на дальних подступах к любому участию в электоральном процессе, высказала свое мнение «Эксперту Online» доцент кафедры политических и правовых учений факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Екатерина Шульман.

«Для машины власти главной задачей на ближайшие годы является обеспечение трансфера власти: вне зависимости от того, будет ли это трансфер от действующего президента к нему же, либо к другому лицу. Важнейшей гарантией такого гладкого перехода является наличие устойчивого лояльного большинства в Государственной Думе. В этой парадигме Навальный является одним из немногих федерально узнаваемых политиков, который не просто открыто желает разрушить эти планы, но и имеет практическую возможность это сделать», — говорит она.

На такую возможность мало влияет участие или неучастие в выборах лично Навального, потому что, как показали выборы в Мосгордуму в 2019 году и в заксобрания Томска и Новосибирска в 2020-м, технология «умного голосования» позволяет влиять на результаты тех выборов, в которых ни он, ни его сторонники не принимают непосредственного участия. Можно спорить о ее эффективности, но принципиальным достижением оппозиции стало то, что она получила инструмент, который можно применять независимо от того, где находится сам политик или кто вписан в избирательный бюллетень.

В этом смысле любая реакция властей уже является реакцией пост-фактум: технология существует, опробована и может быть применена на парламентских выборах 2021 года. В случае её успеха, композиция Госдумы 8-го созыва может быть не вполне такой, которая была бы комфортной для предсказуемого транзита власти, объясняет Шульман.

«Люди, которые принимают решения о допуске или недопуске тех или иных кандидатов к выборам, точно так же, как мы с вами, не знают, каков будет их рейтинг, если этим кандидатам дать положенные по закону возможности вести предвыборную агитацию — с допуском на ТВ, встречами с избирателями и т. д. Навальный еще до всяких умных голосований показал свою эффективность как политик на московских выборах 2013 года. Так что если встать на позицию «стражей стабильности», его недопуск к электоральной политике вполне рационален», — говорит она.

Почему власть так привязалась именно к главе ФБК в то самое время, когда она чуть ли не насильно тащит в федеральную политику новых людей (в кавычках и без оных)? Потому, что по своему складу Навальный принципиально отличается от Прилепина, Нечаева, не говоря уже о Миронове и Зюганове: он не признаёт правил игры, предложенных Кремлем. Если новые и старые политики согласны разменять участие в практической политике на обязательство не выходить за рамки установленном им “электорального коридора” и претендовать на большие, чем согласовано, результаты, то Навальный всегда выходит «за флажки».

«Для Навального не существует понятия “электоральный коридор”, к нему неприменим существующий набор политтехнологических средств по удержанию кандидатов в определенных рамках. Выборы в Мосгордуму в 2019 году это подтвердили. Поддержанные оппозиционным избирателем кандидаты, которые смогли зарегистрироваться, бились за каждый голос своих избирателей и за результаты. Они были готовы сутками сидеть на участках и не давать избиркомам подтасовывать бюллетени. Соответственно, против таких кандидатов у власти есть только одна гарантированная тактика — недопуск еще на этапе регистрации», — констатирует эксперт.

По ее мнению, признаками того, что джина уже не получится загнать обратно в бутылку никакими арестами и приговорами, является итог региональных выборов в прошлом сентябре, в которых Навальный сам не участвовал (и не мог участвовать).

Хотя ни один из оппозиционных кандидатов, поддержанных штабом Навального, не прошел муниципальный фильтр, несистемные депутаты все же оказались в составе ряда заксобраний посредством «умного голосования». Тот же сценарий может быть масштабирован на выборах в федеральный парламент 2021 года, предполагает Шульман.

«Разумеется, личное участие Навального в предвыборных кампаниях повышает их эффективность. Он — политик вождистского типа, его личное влияние на сторонников и равнодушных служит важным фактором успеха тех, кого он поддерживает. Одно дело, когда за кандидата агитирует Леонид Волков или Илья Яшин, при всем уважении к ним, и другое — сам Навальный. Но созданная им машина все равно может работать и без него, пусть и не так эффективно: оппозиционно настроенный избиратель будет искать, как выразить своё недовольство на выборах, и умное голосование — самый очевидный способ сделать это», — уверена политолог.

Символический шаг

Оценивать фигуру  Навального с точки зрения его электорального потенциала — значит пребывать в глубоком заблуждении относительно его реальной миссии, критикует высказанные выше предположения сопредседатель Совета национальной стратегии Иосиф Дискин.

«Перед Навальным, когда он еще находился в Германии, стояла дилемма: либо остаться за границей и утратить какое бы то ни было политическое влияние, как это случилось со Светланой Тихановской, либо стать предметом торга и козырной картой тех сил, смысл жизни которых состоит в свержении существующей в России власти, как это случилось с Михаилом Ходорковским», — сказал он «Эксперту Online».

Второй путь — это испытанный в разных странах способ прихода к власти, не обязательно административной, но в любом случае морально-этической, через мученичество. Через него в разное время прошли Махатма Ганди, Нельсон Мандела, Андрей Сахаров. Поэтому возвращение Навального в «лапы режима» — не политический мазохизм, а политическое мессианство, убежден политолог.

«Навальный ни в коем случае не расчетливый прагматик. Его возвращение — не рациональный, а на сто процентов символический шаг. Его ярко выраженный мессианский комплекс расчетливо подпитывают другие люди, как в стране, так и за рубежом. А эти люди — враги России; я не думаю, что это для кого-то секрет. И Навальный, соответственно, тоже превратился во врага ее национальных и государственных интересов», - говорит Дискин.

В этом смысле Навальный, разумеется, совершенно не является первопроходцем. В российской истории за сто лет до него был великий политик и политтехнолог Владимир Ульянов, который легко пошел на договоренность с властями страны, с которой Россия находилась в состоянии войны, для того, чтобы обеспечить себе «проездной билет» на родину, власть которой он тоже горячо ненавидел. На этом фоне Навальный смотрится, конечно, мелковато — но это не значит, что главу ФБК надо недооценивать, предупреждает Дискин.

«Оценка роли Навального как фигуры, которую кто-то готовит в будущие президенты России, фундаментально ошибочна. Те, кто эксплуатирует его мессианские замашки, оценивают его эффективность совершенно с другой позиции. Он им нужен исключительно как некий бульдозер - инструмент разрушения существующей государственной власти, лишения лидеров страны морального права ее возглавлять, создания управляемого хаоса. Его электоральные перспективы близки к нулю, но как раз они его подстрекателей интересуют в самую последнюю очередь», — резюмирует эксперт. 

КАК БЫЛО ДЕЛО
 •    17 декабря 2021 года самолёт с Алексеем Навальным на борту вылетел в Россию. Об этом сообщило германское издание Bild. Борт с Навальным должен был приземлиться во "Внуково", в 19:20 мск. 
•    По причине невозможности приземлить рейс DP-936 во "Внуково" он был перенаправлен в аэропорт "Шереметьево". В 20:12 по московскому времени состоялась посадка рейса.
Сразу по прилёту Алексей Навальный был задержан сотрудниками ФСИН. Основанием
для задержания послужили обвинения в «многократных нарушениях испытательного срока». Соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальной странице УФСИН по городу Москва.
После задержания Навальный был доставлен во 2-й отдел полиции управления МВД по городскому округу Химки. «Алексея увезли в Химкинское ОВД. Меня к нему пока не пускают», — сообщила СМИ адвокат оппозиционера Ольга Михайлова. 
•    Практически сразу после указанных событий последовал целый ряд заявлений от внешнеполитических ведомств Старого и Нового Света.
С осуждением происходящего выступили страны Балтии, чьё совместное заявление опубликовал в своём Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его немедленного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобождён, то надо рассмотреть введение санкций против России, в связи с этой акцией», — заявил глава латвийского МВД.
С похожим заявлением выступил и глава Европейского совета Шарль Мишель: «Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его», — написал он в Twitter.
Позже по указанному поводу высказались и прочие представители западного сообщества. Министр иностранных дел Польши Матеуш Моравецкий, также в Twitter, написал: «Быстрый и однозначный ответ на уровне ЕС необходим. Уважение прав граждан граждан — краеугольный камень демократии».
Глава немецкого МИД, Хайко Маас опубликовал заявление, в котором заявил, что ему совершенно непонятен факт ареста Навального, и потребовал его немедленного освобождения. «Конечно эти принципы (верховенства закона и защиты гражданских прав) должны быть применимы и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить», — заявил Маас.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность в связи с упомянутым задержанием Навального. Со своим британским коллегой солидаризировались представители Дании, Австрии и Франции, опубликовавшие соответствующие заявления на Twitter-аккаунтах посольств в Москве.
Не остался в стороне и Госдепартамент США, устами Майка Помпео призвав освободить Навального «без каких-либо условий». Советник избранного президента США Байдена, Джейк Салливан, назвал задержание Навального «не просто нарушением прав человека, но и вызовом российскому народу», и также призвал немедленно отпустить оппозиционера.
Высказали обеспокоенность произошедшим и в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, призвав к его освобождению и тщательному расследованию возможного отравления оппозиционного политика. Соответствующие заявления были опубликовали в социальных сетях. 
•    По поводу задержания Навального высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на соответствующий вопрос издания «Подъём», Песков заявил, что он не следит за событиями по причине нахождения в отпуске. «Его в Германии задержали? Я не в курсе», — сказал пресс-секретарь президента.
Мария Захарова, официально представляющая российский МИД, заявила на своей странице в соцсети: «Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство других государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране».
•    18 декабря, отвечая на вопрос журналистов о Навальном, министр иностранных дел Лавров сказал, что комментарии на эту тему «идут как под копирку». «Это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».
В тот же день, 18 декабря, в помещении Химкинского ОВД, состоялось выездное заседание суда, на котором рассматривался вопрос о дальнейшем содержании Навального под стражей, вплоть до суда. Суд по «делу Ив Роше», фигурантом которого является Навальный, должен был пройти 29 января, но, впоследствии, его перенесли на 2 февраля с. г. Ходатайство ФСИН, настаивающей на дальнейшем задержании Навального, удовлетворено и последнего решено оставить под стражей на срок 30 суток, до 15 февраля 2021 года. Данное решение было официально опубликовано на интернет-сайте соответствующих ведомств.
Сам Навальный назвал указанный суд «полным беспределом», прошедшим с грубейшими нарушениями УПК РФ. Комментарий Навального был размещён на его ресурсах в Интернете. 
Либертарианская партия России подала уведомление о проведении на московском проспекте Сахарова митинга в поддержку Навального. Информация об этом была опубликована на сайте партии.
•    19 января стало известно, что накануне, около 22:00, Алексея Навального перевели в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москва Алексей Мельников. Попутно сообщается, что ближайшие две недели оппозиционер проведёт в карантине. Соответствующую информацию опубликовала русская служба ВВС. 
Давая интервью РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что особый порядок прошедшего суда над Навальным объясняется карантинными мерами, в связи с пандемией коронавируса. Также Песков сказал, что претензии правоохранительных органов никак не связаны с Владимиром Путиным, а «разные утверждения, что кто-то кого-то боится — это полная ерунда. Если кто-то где-то нарушает порядок, полиция принимает меры». Попутно Песков заявил, что в Кремле не опасаются массовых протестов, и не собираются принимать во внимание призывы западных стран освободить Навального. «Мы слышим эти заявления, однако в данном случае не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идёт о факте неисполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело», — заявил Песков. 
Позже стало известно, что сторонники Навального приняли решение о проведении 23 января по всей стране митингов в его поддержку, с требованием освобождения политика. Об этом заявил, опубликовав соответствующую запись в своём Twitter, глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. «Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён», — сказал Волков. 
Сам Навальный также обратился к своим сторонникам, призвав их не бояться выхода на улицу. «Это та вещь, политический фактор которой нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный, это суть политики. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и своё будущее», — сказал Навальный в своём видео-обращении.
Чуть позже, в тот же день, «Интерфакс» опубликовал информацию, со ссылкой на источник в администрации Москвы, что разрешение на проведение заявленных митингов не будет выдано, в связи с запретом на массовые мероприятия по причине пандемии коронавируса. 