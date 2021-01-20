Назван уникальный способ быстро похудеть без диет

Британские медики назвали уникальный способ сбросить вес без изнуряющих диет. Они перечислили уловки, которые позволят это сделать быстро и с пользой для здоровья.

В частности, в Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают придерживаться простых правил, которые станут полезными привычками и помогут похудеть.

Как пишет The Sun, каждое утро надо начинать с десятиминутной прогулки, а свой день разбавлять короткими всплесками физической активности. Например, можно приседать во время чистки зубов, отжиматься от стены во время рекламной паузы при просмотре ТВ или бегать на месте во время приготовления еды.

Медики также советуют ограничить до минимума употребления алкоголя, а лучше вообще отказаться от него. Не рекомендуется также пить кофе после полудня, чтобы лучше спать ночью, а фруктовые соки и другие сладкие напитки желательно заменить на воду, чай и молоко.

Во время основного приема надо кушать больше, чтобы не делать затем перекусов. Любителям сладкого советуют заменить молочный или белый шоколад на 70-процентный тёмный. Пробуйте новые овощи каждую неделю.

Попросите приятеля встречаться с вами для совместных прогулок минимум два раза в неделю. Найдите альтернативные способы (вместо еды) получения положительных эмоций. Например, решайте головоломки, слушайте подкасты или беседуйте с друзьями.

Также нельзя запрещать себе определенную еду. Если очень хочется что-то съесть – не отказывайтесь себе в этом. Просто делайте это, не торопясь, тщательно пережёвывая пищу.

Ранее сообщалось, об удивительной кето-диете, которая набирает популярность после рассказов знаменитостей о её чудодейственных свойствах.

Так, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян посоветовала диету после того, как потеряла на ней 27 кг. А для топ-модели Адрианы Лимы и актрисы Холли Берри – это образ жизни. Диета действительно даёт возможность сбросить вес в рекордные сроки, при этом питаясь вкусной и калорийной едой.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Голливудская диета» была придумана не для похудения.