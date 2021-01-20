Цены на нефть закрепилась на отметке 55 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures с поставкой в марте к 8:30 по московскому времени составил $56,21 за баррель, прибавив $0,31 (0,55%). Стоимость фьючерсов на данную марку по итогам торгов 19 января выросла на $1,15 (2,1%) - до $55,9 за баррель.

Сорт WTI на март в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил по сравнению с закрытием предыдущих торгов $0,34 (0,64%) до $53,32 за баррель. 19 января фьючерсы выросли в цене на $0,56 (1,1%) - до $52,98 за баррель.

Цены на нефть продолжают удерживаться вблизи многомесячных максимумов, даже, несмотря на сохранение серьезных факторов риска, которые способны снизить стоимость сырья, рассказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. Он напомнил, что факторы приводит в своем последнем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА), которое понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.

«Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива», - сообщает агентство. Аналитики МЭА уточняют, что данный факт заставил их пересмотреть прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год.

