Посольство России потребовало восстановить связь в генконсульстве в США

Российское посольство направило в госдепартамент требование устранить неполадки со связью в генконсульстве в Нью-Йорке, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на дипмиссию.

«В связи с отключением телефонной связи в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, которые серьезно осложняют работу загранучреждения», - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве сообщили, что россияне, которые обращаются в генконсульство, сталкиваются с серьезными проблемами. Дипломаты заявили, что расценивают данную ситуацию, как «неприемлимую».

18 января в генконсульстве в Нью-Йорке полностью была отключена связь: нерабочими оказались все городские телефонные линии генерального консульства, доступ в интернет осуществлялся с перебоями. США объяснили случившееся техническими трудностями, сообщает источник в РИА «Новости».

В компании Verizon, предоставляющей услуги связи, сообщили, что работают над устранением неполадок со связью в российском генконсульстве. В госдепе, в свою очередь, заявили, что не получали от российских дипломатов уведомлений о проблемах с телефонной связью и интернетом.

