Прогноз погоды: такого не было уже много лет

Погода, которая наблюдается в России с начала этого года, не перестаёт удивлять своим непостоянством.

После почти весеннего начала января, когда почти повсеместно шли дожди, а столбики термометров находились на плюсовых показателях, Русскую равнину сковали аномальные морозы и накрыли обильные снегопады.

Прогноз погоды. «Балканский монстр» покидает Россию

Как пояснили синоптики, все последние дни климатическую обстановку в России формировал мощный циклон, который специалисты нарекли «Балканским монстром». Под его влиянием все центральные регионы России буквально завалило снегом.

Так, в Москве с начала этой недели выпало почти половина месячной нормы осадков, а столбики термометров в ночное время суток регулярно опускались ниже минус 20-25 градусов.

Непогода вызвал многочисленные пробки, а избежать коллапса удалось лишь благодаря сознательности столичных автомобилистов, многие из которых пересели на общественный транспорт. Да и на нём было не уехать – чтобы попасть в автобусы и трамваи люди вынуждены были стоять в огромных очередях.

Также «балканец» «пошалил» в Сибири и на Урале, где воздух даже в светлое время суток остывал до минус 30. Ночью же и вовсе трещали 40-градусные морозы. В Якутии было минус 50, а местами столбики термометров падали ниже 60 градусов ниже нуля. Очень холодно было также в Екатеринбурге и Челябинске.

Под влияние «Балканского монстра» попал даже юг России. Здесь таких обильных снегопадов, которые наблюдались ещё накануне, не было уже много лет. В частности, в Сочи в накануне выпало более 5 см снега, в ночные часы было минус 5 – такого не помнят даже местные старожилы.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Но уже совсем скоро непрошенный гость с Балкан покинет территорию России, что приведёт к сильнейшим за последние годы изменениям в погоде.

Ещё во вторник, 19 января в столичном регионе произошла резкая смена характера климатической обстановки. В частности, фиксировались высокие показатели атмосферного давления, а погодные градусники показывали вполне комфортные минус 12-14.

Сегодня стало ещё теплее. В частности, сейчас в черте города температура воздуха составляет мину 8-10. Ослабеют морозы и в тёмное время суток – в ночь на четверг ожидается минус 7-8.

Резкое потепление ожидается завтра – днем станет очень облачно, пойдёт снег, а воздух прогреется до минус 4-6. В пятницу днём столбики термометров обрушатся к нулю градусов, а в выходные, по прогнозу синоптиков, будет плюс 2-3, обещают мокрый снег с дождём.

Таким образом, если 19 января температурный фон в столичном регионе был минимум на 10 градусов ниже климатической нормы, то в субботу и воскресенье он превысит его на 10-12 градусов. Другими словами, всего за 3-4 дня из аномально холодный зимы москвичи и гости российской столицы перенесутся в раннюю весну. Синоптики уверяют, что таких чувствительных перепадов в январской погоде в регионе не было уже много лет.

Из архива погоды в Москве

Сегодня климатическая обстановка в столичном регионе определяется промежуточным гребнем антициклонического фронта. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит минус 10-12 по области столбики термометров могут опускаться до минус 15. градусов.

Если обратиться к архивам московской погоды, то можно обратить внимание на любопытный факт: 20 января сильные осадки почти всегда обходили регион стороной. Самые сильные из них фиксировались ещё в позапрошлом веке – 20 января 1899 года выпало 6,9 мм небесной влаги.

Самым холодным это день выдался в 1942 году – тогда холода сковали Москву 40-градусными морозами. А если быть более точными, то 20 января очень тяжёлого во всех отношениях военного года погодные градусники показывали минус 40,1. Это день вошел в топ-5 самых морозных в январе за всю историю метеонаблюдений.

А вот температурный максимум фиксировался относительно недавно – 20 января 2007 года на градусниках было плюс 6,2. Тепло было и ровно год назад, когда воздух прогревался до плюс 1,8. Естественно, что с такими температурными показателями об устойчивом снежном покрове жители Москвы 20 января 2020 года даже мечтать не могли.