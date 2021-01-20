Развеян устойчивый миф о положительном влиянии спорта на организм человека

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял устойчивый миф о том, что спорт укрепляет организм человека.

По словам специалиста, важно видеть разницу между нагрузками при физкультуре и профессиональном спорте, так как во втором случае влияние на здоровье может оказаться скорее негативным, передаёт РИА Новости.

Как напомнил врач, у профессиональных спортсменов вообще нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни. При этом у них, как правило, много самых разнообразных спортивных травм и профессиональных проблем со здоровьем.

В этой связи Комаровский советует заниматься физкультурой, так как она в отличие от спорта, нацелена не на победу, а как раз на укрепление организма. Кроме того, доктор рассказал, в каких случаях спорт может плохо сказываться на способности человека противостоять вирусам.

В частности, специалист утверждает, что во время занятий могут пересыхать слизистые оболочки, из-за чего исчезает местный иммунитет. Также Комаровский указал на проблему с вентиляцией в спортивных залах, которая повышает риск заражения различными вирусами, в том числе COVID-19.

Ранее сообщалось, что Комаровский назвал единственный, но очень действенный способ укрепить иммунитет. По его словам, в этом поможет активный образ жизни. Специалист также раскритиковал привычку некоторых родителей пичкать своих детей антибиотиками при малейшем насморке. При этом он отметил, что нет ни одного медикаментозного средства, которое могло бы повысить иммунитет человека.

«Все лекарства якобы для иммунитета – это обычный развод, фуфломицины, это бизнес на людской неграмотности», – подчеркнул доктор.

По словам Комаровского, единственное, что способны улучшить такие лекарства – это благосостояние их производителей.

«Работающим же средством укрепления иммунитета является активный образ жизни: лёгкие физические нагрузки, контрасты температур и хорошее настроение», – резюмировал врач.