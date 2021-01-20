Партия «Справедливая Россия» заявила об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России», передает ТАСС, ссылаясь на первого замглавы думской фракции справороссов Михаила Емельянов. Уточняется, что соглашение об объединении может быть подписано до конца недели.

«Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий», - сказал Емельянов. Он отметил, что решение стало возможным благодаря переговорам, которые вел лидер партии Сергей Миронов.

«Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую», - уточнил Емельянов. Он подтвердил, что завтра, 21 января, в ходе президиума партии будут утверждены принципы объединения, а к концу недели состоится официальное подписание соглашения об объединении.

О возможном объединении партии «Справедливая Россия» с другими партиями стало известно в ноябре прошлого года. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что объединение малых партий под эгидой «Справедливой России» готовится к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре текущего года.

