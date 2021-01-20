Трамп и его супруга покинули Белый дом

Пока ещё действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом.

Как передаёт РИА Новости, они сели в вертолёт, на котором направились на авиабазу Эндрюс. После этом Трамп вместе с женой поедут в Палм-Бич (штат Флорида), где находится резиденция Мар-а-Лаго.

Напомним, Трамп проиграл президентские выборы представителю Демократической партии Джо Байдену. Инаугурация избранного главы Белого дома пройдет сегодня.

Известно, что в 08:45 по местному времени (в 16.45 мск) Байден в компании своей супруги Джилл, избранного вице-президента Камалы Харрис и её супруга посетит службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне. В 10:30 (18:30 мск) Байден в компании Харрис прибудет в Капитолий, где в 11:15 (19:15 мск) состоится присяга Харрис.

В 12:00 (20:00 мск) Байден принесет присягу в рамках церемонии инаугурации и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия. В 13:40 (21:40 мск) президент США Байден и вице-президент Харрис примут небольшой парад родов войск. В 14:25 (22:25 мск) новый глава Белого дома возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата.

В 15:15 (23:15 мск) военные торжественно проводят Байдена в его новую резиденцию - Белый дом. В 17.15 (01:15 мск) Байден подпишет ряд исполнительных указов, а в 20:48 (04:48 мск) Байден и Харрис посетят праздничную программу и выступят с речами.

