Трамп подписал помилование для 70 человек

Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого истекают 20 января, подписал документ о помиловании 73 человек, среди которых бывший советник Стивен Бэннон. Список помилованных президентом публикует сайт Белого дома. Советник Трампа обвиняется в присвоении $25 млн, собранных в качестве пожертвований на строительство стены на границе с Мексикой. Еще 70 людям наказание было смягчено.

Также Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность объявить о собственном помиловании до ухода с поста президента, сообщает New York Times. Однако в итоговом списке фамилия Трампа не значится. Также среди помилованных не оказалось и бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Сноуден обвиняется в передаче некоторым СМИ в июне 2013 года секретных документов о программах слежки спецслужб США и Великобритании. После этого он при перелете в Гонконг застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево», а в августе получил убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь.

Джулиан Ассанж в 2010 году был обвинен в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии конфиденциальных сведений за публикацию секретных документов госдепа США, а также материалов, которые касаются преступлений США в Ираке и Афганистане. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.

