У «Формулы кино» и «Синема парка» Александра Мамута положение крайне острое

Премьера иска к поручителю

В Пресненский суд Москвы поступил иск о взыскании свыше 1 млрд рублей с владельца объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» бизнесмена Александра Мамута. Он выступил поручителем по кредиту принадлежащим ему компаниям. Общая сумма долга достигает 23 млрд рублей. При этом «Ведомости» сообщили, что со счетов киносети «Синема парк» уже были списаны «новогодние» заработки — 450 млн рублей, что может привести к приостановке деятельности кинотеатров компании на территории России. Иск подан со стороны банка непрофильных активов «Траст».

В «Трасте», как сообщает ТАСС, существование иска подтвердили, обратив внимание на то, что он подан к физическому лицу-поручителю, а не к компании, чтобы не останавливать ее работу. В банке агентству заявили также, что основу долга компаний Мамута перед банком формирует кинобизнес. Обязательства A&NN Investments Limited и АО «Синема парк» составляют порядка 19 млрд рублей, и они не обслуживаются с марта 2020 года.

Еще в «Трасте» указали на то, что несмотря на просрочку и понимая сложную ситуацию с кинобизнесом, за все время переговоров банк не обращался в суд с требованием ввести в компании бизнесмена процедуры банкротства. «И даже сейчас иск подан непосредственно к Александру Мамуту как к поручителю. "Траст" намеренно не подает иск к компании, чтоб не останавливать ее работу», — цитирует ТАСС слова представителя банка непрофильных активов.

Между тем, в картину лояльности «Траста» по отношению к кинотеатрам плохо вписывается снятие денег со счетов «Синема парка». Как отметил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин в письме руководителю администрации президента Антону Вайно, списание денег «формально не является инициированием процедуры банкротства, однако в настоящем случае равносильно ему», поскольку у группы компаний «Синема парк» отсутствуют денежные средства на текущие расходы.

Ситуация достаточно прозаичная, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Крупные бизнес-структуры, как холдинговые, так и объединенные интересами общего конечного выгодополучателя, в подавляющем своем большинстве обременены обязательствами в виде залога имущества или поручительства. То есть, как правило, каждая организация, входящая в такую структуру, отвечает как по собственным долгам, так и по долгам аффилированных с ней лиц, а также, что не редкость, конечного бенефициара. И сам бенефициар, будь то физическое или юридическое лицо, как правило, отвечает не только по своим долгам, но и по долгам принадлежащего ему бизнеса.

При этом, продолжает юрист, зачастую формируются так называемые центры убытков и прибыли, то есть наименее ценные и рентабельные подразделения и бизнес-структуры аккумулируют на себе обязательства связанных с ними структур (чаще всего в рамках поручительства), а наиболее ценные, напротив, освобождаются от обременения и долгов. Проблема конечного бенефициара заключается в том, что его риски ограничить значительно сложнее. Даже если он сам не выступает поручителем по долгам контролируемых им организаций, он все равно может быть привлечен в случае банкротства бизнеса к субсидиарной ответственности, и отвечать будет всем своим имуществом, включая доли в капитале бизнесов все еще рентабельных.

Наличие же обременений, как в случае с господином Мамутом, в виде поручительства по долгам «Синема парка», который, судя по структуре долгового портфеля и является центром убытков, ставит собственника в не самое удобное положение. «Я не думаю, что даже долг 1,1 млрд может привести одного из богатейших российских предпринимателей к личному банкротству, однако, нужно учитывать, что сумма выглядит достаточно значительной, и, вполне возможно, что для ее получения бизнесмену придется продать какую-то часть принадлежащих ему активов, как это было с Rambler Group», — говорит Павел Иккерт.

Напомним, что "Сбер" в октябре 2020 года выкупил у бизнесмена Александра Мамута 45% доли в Rambler Group (консолидировав тем самым все 100%). Из кинематографических активов госбанку при этом достался кинотеатр “Художественный” (и онлайн-кинотеатр Оkkо). Как уточняет ТАСС, сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино", принадлежащие A&NN и Era Capital, в периметр сделки не вошли.

Может быть и встречный иск

Списание 450 млн рублей новогодней выручки со счетов кинобизнеса Мамута — это только верхушка айсберга в вопросе с долговыми обязательствами всего костяка бизнеса Мамута перед банком, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. По его словам, то, что «Траст» списал средства с кинотеатра — операция, с одной стороны, вполне законная, поскольку осуществлено это было в тот период, когда анонсированный государством «мораторий на банкротство» уже не действовал.

Однако, с другой стороны, продолжает эксперт, возникает вопрос, не может ли такой шаг расцениваться и как намеренное доведение до банкротства «Синема парка»? Поскольку списание выручки в столь сложной экономической ситуации, как сейчас, будет равносильно «ножу в спину» партнера. В данном случае это неминуемо парализует нормальную работу сети и подтолкнет компанию к временной приостановке работы. Учитывая объём накопленных долгов всего бизнеса Александра Мамута, данная ситуация может привести к началу процедуры банкротства конкретной сети и остального бизнеса.

То, что касается дальнейших прогнозов ситуации, то тут имеет место попытка со стороны структуры Мамута оспорить списание в пользу кредитора новогодней выручки, указывает Бишенов. Но для того, чтобы этого добиться, сети необходимо будет доказать, что «Траст» нарушил прямые договоренности с должником по части урегулирования долговых обязательств. Но банк может выступить с ответным требованием погашения текущего долга в кратчайшие сроки, и в данном случае у банка на руках больше козырных карт, чем у должника, высказывает мнение эксперт.

Одним непрофильным активом может стать больше

Долг компаний Александра Мамута в сумме 23 млрд руб. — достаточно существенный для банка «Траст», полагает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Но эта кредитная организация и существует как «банк плохих долгов» санируемых ЦБ финансовых организаций. В нём собраны непрофильные активы в рамках деятельности ЦБ по оздоровлению банковской системы. По отчётности «Траста» на 1.10.2020 года, его активы составляют 234,6 млрд руб., но обязательства — около 1689,4 млрд руб., а убыток — 1454,8 млрд руб. Причем данные показатели мало изменились в течение трех кварталов 2020 года. И если при таком соотношении параметров банк продолжает существовать под «крылом» ЦБ, то дополнительные проблемные 23 млрд руб. не станут критичными для него, хотя и являются болезненными.

Между тем, уверен Марк Гойхман, для киносетей Мамута «Формула кино» и «Синема парк» положение крайне острое. Основная причина — резкое падение выручки из-за ограниченного доступа зрителей в условиях пандемии и снижения доходов населения. Ситуация длящаяся, сети продолжают генерировать убытки. Но ведь, в отличие от «Траста», у них нет денежного содержания ЦБ России.

Реструктуризация кредитов в таких условиях вряд ли приведёт к санации заёмщика и может способствовать только дополнительному накоплению долгов, говорит Марк Гойхман. Поэтому такой подход неприемлем для банка, да и для компании лишь растягивает проблемы по времени. Поэтому Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) сообщила, что киносеть рассматривает возможность остановки работы. И хотя пока банк подчеркивает, что не инициировал процедуру банкротства, такая перспектива вполне реальна в обозримой перспективе. Что ж, заключает аналитик, тогда у «Траста», вероятно, появится еще один «плохой актив».