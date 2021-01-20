В депздраве Москвы приступил к работе робот-диагност

В департаменте здравоохранения Москвы работает робот-диагност по имени Архимед, который может измерить давление, пульс и сатурацию, рассказал глава крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидента IT-кластера «Сколково» «Промобот» Олег Кивокурцев.

При входе в учреждение робот рассказывает гостям, как найти нужный кабинет, напоминает о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

«Кроме того, он измеряет основные показатели здоровья - температуру тела, артериальное давление и пульс, насыщение крови кислородом, уровень сахара в крови и объем легких», - рассказал Кивокурцев.

Компания «Промобот» представила новое поколение человекоподобных роботов-компаньонов в конце 2020 года. Машины были приняты на работу в МФЦ Москвы. Кивокурцев отметил, что внедрение машин позволит создать в России новый сервис.

«Люди привыкли, что государственные учреждения - это что-то неудобное, консервативное и не клиентоориентированное. Наши роботы переворачивают эти представления с ног на голову - с ними всегда интересно общаться, они не хамят, и им не нужен перерыв на обед», - отметил руководитель.

В настоящее время уже в 40 странах мира в учреждениях можно встретить роботов-компаньонов, выполняющих функции промоутеров, администраторов, диагностов, консьержей и гидов, заменяя и дополняя «живых» сотрудников.

В частности роботы работают в крупнейшем ТЦ планеты - Dubai Mall, в магазине Walmart в Чили, музее современной истории России, в Сбербанке.

