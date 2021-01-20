В результате взрыва в Мадриде погибло четыре человека

Число жертв взрыва в Мадриде составляет как минимум четыре человека, сообщает RT со ссылкой на местную газету El Comercio.

«Как минимум четыре человека погибли в результате взрыва в здании в центре Мадрида», – сообщает издание.

ТАСС сообщило, что посольство России в Испании пока не располагает данными о пострадавших в результате взрыва российских гражданах.

«Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города», – цитирует информагентство заявление российского посольства.

Ранее сообщалось, что взрывом разрушена часть жилого здания и были повреждены соседние дома.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники уточнило, что здание взорвалось на улице Толедо. К месту ЧП были направлены машины спасательных служб и кареты «Скорой помощи».

В свою очередь местные СМИ пишут, что в разрушенном здании находился дом престарелых.

Телеканал LaSexta сообщил, что взрыв мог произойти из-за утечки газа. Власти пока не называют причину произошедшего.