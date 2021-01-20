В результате взрыва в Мадриде погибло четыре человека
Число жертв взрыва в Мадриде составляет как минимум четыре человека, сообщает RT со ссылкой на местную газету El Comercio.
«Как минимум четыре человека погибли в результате взрыва в здании в центре Мадрида», – сообщает издание.
ТАСС сообщило, что посольство России в Испании пока не располагает данными о пострадавших в результате взрыва российских гражданах.
«Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города», – цитирует информагентство заявление российского посольства.
Ранее сообщалось, что взрывом разрушена часть жилого здания и были повреждены соседние дома.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники уточнило, что здание взорвалось на улице Толедо. К месту ЧП были направлены машины спасательных служб и кареты «Скорой помощи».
В свою очередь местные СМИ пишут, что в разрушенном здании находился дом престарелых.
Телеканал LaSexta сообщил, что взрыв мог произойти из-за утечки газа. Власти пока не называют причину произошедшего.