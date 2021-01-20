В центре Мадрида прогремел мощный взрыв.

Как передаёт ТАСС, взрывом разрушена часть жилого здания. Кроме того, сообщается, что повреждены соседние дома. Причина случившего пока неизвестна. О погибших или пострадавших также нет никакой информации

Судя по данным геолокации, взрыв прогремел в здании отеля. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники уточняет, что здание взорвалось на улице Толедо.

Судя кадрам, которые публикуют пользователи соцсетей, разрушено минимум одно здание. К месту ЧП направляются машины спасательных служб и кареты «Скорой помощи».

В свою очередь местные СМИ пишут, что в разрушенном здании находился дом престарелых.

Телеканал LaSexta сообщил, что взрыв мог произойти из-за утечки газа. Другие подробности пока не называются.