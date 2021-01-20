В Великобритании рекордное количество смертей от COVID-19

В Великобритании за сутки зарегистрировали 1 820 летальных случая от COVID-19, что стало самым высоким показателем с начала пандемии, сообщает британский телеканал Sky News. Предыдущий антирекорд по смертности от COVID-19 был зафиксирован вчера, 19 января, когда скончалось 1 610 пациентов.

Всего с начала пандемии в Великобритании скончалось 93 463 человека.

Что касается случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, то они, напротив, пошли на спад. За сутки было зафиксировано менее 39 тыс новых случаев заражения, тогда как в начале месяца этот показатель превышал 50 тыс. в день. А 6 января в Великобритании было зафиксировано рекордное количество инфицированных коронавирусом – 68 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в Великобритании коронавирусом инфицировалось в 3 515 732 человека.

В декабре 2020 года власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.