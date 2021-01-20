Владимир Ефимов: резидент ОЭЗ "Технополис Москва" инвестирует в производство медицинских изделий 1,69 млрд рублей

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» построит на площадке «Алабушево» завод по производству расходных материалов для аппаратов ИВЛ, систем переливания крови и растворов, а также контейнеров для сбора крови. Инвестиции в реализацию проекта составят 1,69 млрд рублей, запустить производство планируется в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Начало строительства намечено на конец 2021 года, запуск производства - на 2023 год. В локализацию производства до конца 2023 года инвестор вложит 1,69 млрд рублей и создаст более 270 рабочих мест», – сказал заместитель мэра и добавил, что площадь завода составит 18 тыс. кв.метров.

Продукция резидента будет выполнена с использованием гранул медицинского ПВХ-пластиката собственного производства, рассказалруководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.«В ходе реализации проекта компания планирует выйти на ежегодный объем выпуска не менее 480 тысяч дыхательных контуров и 1,4 млн дыхательных фильтров для аппаратов ИВЛ. При это изделия будут выполнены с использованием медицинского пластика собственного производства», - добавил он.

Завод поможет нарастить долю отечественной продукции на внутреннем рынке, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров — в Печатниках, «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» и «МИЭТ». ОЭЗ обладает greenfield- и brownfield-территориями. В технополисе локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.