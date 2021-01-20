Суточный прирост новых случаев COVID в России составил 21,1 тыс.

В России за минувшие сутки выявлено 21 152 зараженных COVID в 85 регионах, передает оперштаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 633 952. Число летальных исходов достигло 597 человек. Общее число безвозвратных потерь достигло 67 220. Выписаны из российских больниц 25 290 пациентов. В общей сложности выздоровели уже 3 027 316 человек.

Антилидером по суточному приросту вновь стал Петербург - 3 347, в Москве этот показатель составил 2452 случая. Столица на втором месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. За Москвой следует Московская область (+994). В пятерке - Нижегородская область (+488) и Воронежская область (+389). В десятку антирейтинга регионов вошли Свердловская область (+389), Ростовская область (+388), Красноярский край (+326), Хабаровский край (+302) и Вологодская область (+301).

По данным университета Джонса Хопкинса в Россия остается на четвертом месте в мире по заболевшим, пропустив вперед США (24,25 млн), Индию (10,59 млн) и Бразилию (8,57 млн). На пятом месте находится Великобритания 3,47 млн зараженных.

