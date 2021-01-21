Акции дня: котировки «Детского мира» растут на новостях о новых акционерах

Бумаги ритейлера «Детский мир» вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 21 января. За день акции подорожали на +2,39% до 141,28 рублей за бумагу.

В четверг стало известно, что гендиректор и старший вице-президент крупнейшего российского производителя золота «Полюс» Павел Грачев и Михаил Стискин станут акционерами «Детского мира». Они получат 80% в компании, которая недавно стала владеть 25% акций сети. Топ-менеджеры станут крупнейшими акционерами фонда Gulf Investments Ltd, через который с декабря 2020 года компания Altus Capital владеет 25% акций сети «Детский мир». Закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -1,45% до 3416,56 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,72% до 1461,37 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:47 мск составила 55,91 долларов за баррель (-0,30%). Российская валюта слабела – 73,65 рублей за доллар.