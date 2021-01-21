Байден намерен вернуть США в ВОЗ

Вступивший в должность президента США Джо Байден направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о намерениях вернуть Соединенным Штатам членство во Всемирной организации здравоохранения, передает Белый дом.

«Этим письмом правительство Соединенных Штатов отзывает письмо от 6 июля 2020 года, в котором говорилось, что правительство США намерено выйти из Всемирной организации здравоохранения, начиная с 6 июля 2021», - говорится в письме. США намерены сохранить членство в организации, а также Байден не оспаривает роль ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса, подчеркивается в документе.

США хотят принимать полноценное участие в мировой борьбе с такими угрозами и развитии глобального здравоохранения, говорится в письме. Также Байден подчеркивает, что США намерены сохранить в этом вопросе роль мирового лидера.

В июле 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп направил в ВОЗ письмо о приостановке членства в организации, предполагалось, что членство в организации должно было прекратиться в июле этого года. Трамп заявил, что США прекращают финансирование ВОЗ из-за того, что та отказалась «проводить требуемые реформы». Он обвинил также ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавирусной инфекции в интересах Китая.

Байден в первый день своего президентства, 20 января, подписал указ о возвращении США в ВОЗ. Данное решение приветствовал глава ООН Гутерреш.

