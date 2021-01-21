Байден не намерен «перезагружать» отношения с Россией

Президент США Джо Байден не намерен повторять «перезагрузку» двусторонних отношений с Россией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в его администрации.

«Поскольку мы работаем с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы », – заявил газете ее источник из окружения Байдена.

Речь может идти о хакерских атаках в декабре 2020 года, в результате которых были похищены информацию из министерства финансов США, министерства торговли, министерства внутренних дел и Национального управления по телекоммуникациям и информации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что за последней масштабной хакерской атакой на ряд американских правительственных организаций может стоять Китай, а генпрокурор США Уильям Барр и госсекретарь США Майк Помпео обвинили в произошедшем Россию.

Кроме того, издание напоминает, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал к немедленному освобождению Алексея Навального, которого именует «лидером российской оппозиции».

«Это будет первая постсоветская администрация США, которая после прихода к власти не пообещала наладить более теплые отношения с Россией», – заявила Анджела Стент, высокопоставленный сотрудник разведки по России во время Джорджа Буша-младшего.